華為轉攻OLED晶片 台廠面臨壓力

華為 旗下中國IC設計龍頭海思因美國禁令而無法繼續生產高階製程的「麒麟」系列手機晶片 ，傳出海思近期轉向，以不受美國限制的40奈米成熟製程切入當紅的OLED驅動IC領域，預計年底送樣、明年量產，業界憂心恐吹皺產業一池春水，台灣IC設計二哥聯詠首當其衝，敦泰、天鈺等台廠也面臨壓力。

業界指出，海思先前以台積5奈米生產麒麟系列手機晶片，搭載在華為旗艦機種，其效能可比美台灣IC設計一哥聯發科的晶片，但麒麟系列晶片僅供華為使用，並未單獨對外販售，對聯發科銷售非蘋手機客戶幾乎沒影響。隨後美國祭禁令，海思手機晶片業務停擺，非蘋品牌分食華為市占，聯發科反而獲得強大轉單效應。

相較之下，在現階段驅動IC缺貨，OLED驅動IC堪稱目前市場當紅炸子雞，也是驅動IC當中單價最高的品項，屬於標準品，亦即海思開發的OLED晶片，不僅能提供華為自家各項產品使用，還能單獨以晶片方式銷售，對整個市場影響甚大。

業界人士指出，海思連高階的5奈米製程手機晶片都能獨立開發，40奈米的OLED驅動IC對海思而言，更是「小兒科」的產品，直接對手是台灣IC設計二哥聯詠，以及正積極切入相關領域的敦泰、天鈺等台廠。

隨著海思從難度甚高的5奈米手機晶片「降級」至生產40奈米成熟製程的驅動IC，背後又有華為龐大資源協助，業界預料，隨著海思OLED驅動IC大舉放量，對台廠威脅不小。

針對上述傳聞，聯詠指出，不回應關於其他公司的狀況，重點是該公司要把自家的技術做到位。

目前全球OLED驅動IC以三星市占率最高，主要搭配該公司OLED面板出貨，聯詠則是台灣在OLED驅動IC能量最大的業者，年出貨量5000萬顆，主要向中國面板廠供應FHD OLED驅動IC。