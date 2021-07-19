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100萬千瓦海上風電場 在廣東海域安裝

記者羅印冲／綜合報導
三峽沙扒項目總安裝269台海上風電機組。（取材自微博）
三峽沙扒項目總安裝269台海上風電機組。（取材自微博）

微信公號「中國三峽能源」17日發布，在廣東陽江市沙扒鎮南海海域115公尺的高空上，隨著F34號風機葉輪與機艙精準對接，由中國三峽新能源（集團）股份有限公司投資建設的亞洲在建單體容量最大的海上風電場，即三峽廣東陽江沙扒海上風電項目風機吊裝容量突破100萬千瓦。

據發布，三峽沙扒項目共規畫五期，總裝機容量170萬千瓦，安裝269台海上風電機組，建設3座海上升壓站，採用220千伏海纜接入陸上集控中心。

該項目全部建成後，每年可提供上網電量約47億千瓦時，可滿足約200萬户家庭年用電量，與同等規模的燃煤電廠相比，每年可節約標準煤約150萬噸、減排二氧化碳約400萬噸，將為實現粵港澳大灣區的能源結構轉型提供有力支持。

據香港01報導，地質條件是海上風電開發的難點，面對複雜的海域地質氣候環境、高難度的施工工藝技術、高強度的施工組織，項目創新使用多種施工技術和基礎形式，其中吸力筒導管架、單柱複合筒、芯柱式嵌巖導管架、大直徑四樁導管架等多個基礎形式均為中國首次使用，並完成目前中國海上風電唯一的斜樁嵌巖海上升壓站導管架基礎。

與此同時，項目在建設過程中全力搶抓施工「窗口期」，不斷優化工藝、提升工效，從今年3月吊裝18台，到4月吊裝22台，再到5月吊裝31台，風機吊裝速度不斷刷新中國海上風電施工速度紀錄。

中國擁有發展海上風電的天然優勢，海岸線長達1.8萬公里，可利用海域面積300多萬平方公里，海上風能資源豐富，集中連片規模化開發海上風電，將有效提高海域資源利用效率，降低項目建設與運營成本。

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