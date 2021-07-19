中國出口企業百強 鴻海集團占九家稱冠

2020年中國 外貿出口企業百強企業名單出爐。根據統計，2020年出口額排名第一的企業，是鴻海 集團旗下的鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司，光鴻海集團就有九家上榜百強；和碩、廣達等台灣代工大廠也在前十強中占有一席之地。

鴻富錦精密電子（鄭州）是鴻海集團生產iPhone 的大本營，去年出口額是316.4億美元，這也顯示iPhone組裝事業仍是鴻海在中國營運的重中之重，因此鴻富錦精密電子（鄭州）才奪下中國出口企業百強龍頭寶座。

鴻富錦精密是富士康河南分公司，富士康在中國國內多省有工廠，年出口額高達1000多億美元，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司2020年進出口額480億美元，占河南省進出品總額的48%。

總計鴻海集團共九家入榜中國外貿出口企業百強，包含鴻富錦鄭州、深圳富士康、鴻富錦成都、鴻富錦太原、深圳富桂、鴻富錦煙台、鴻富錦天津、深圳富泰宏、鴻富錦武漢。

另外，鴻海旗下深圳富士康公司排名第四，出口額150.5億美元。第五名也是鴻海集團旗下的鴻富錦精密電子（成都）有限公司，出口額146.1億美元。

據了解，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司，以及深圳富士康公司，是生產iPhone的兩大基地。至於鴻富錦精密電子（成都）有限公司，主要是生產iPad。

其他台廠方面，廣達旗下上海達豐拿下中國外貿出口企業百強第二名；和碩集團旗下上海昌碩及蘇州名碩分別占據第七及第九名。

根據統計，2020年中國外貿進出口共2.755兆美元，出口百強企業出口額總和為4600億美元。