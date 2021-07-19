我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

「大小周」工制8月起取消 字節跳動獲利亮出警訊

記者蔡敏姿／綜合報導
字節跳動宣布8月起取消「大小周」工制改為周休二日，不再有員工假日加班三倍薪，意味著獲利可能出現警訊。（本報資料照片）
字節跳動宣布8月起取消「大小周」工制改為周休二日，不再有員工假日加班三倍薪，意味著獲利可能出現警訊。（本報資料照片）

中國科技獨角獸公司、抖音母公司字節跳動宣布8月1日起取消「大小周」（隔周休，假日加班三倍薪）制度改周休二日，意味著獲利可能出現警訊。

字節跳動上月發一封給員工的郵件分享去年財報，去年全年營收343億美元，但虧損21億美元。截至去年，字節跳動旗下產品全球月活躍使用者數達19億，在全球30多個國家設有辦事處。

分析稱，從取消大小周來看中國網路業者的獲利可能已經變差，尤其任何企業成長和行業發展，都會遇到瓶頸期，當公司還沒有找到新的爆發點時，過度加班是在內部空轉。

近日，快手、字節跳動、美團優選三家互聯網公司取消「大小周」制度，引發熱議。大小周指的是一周上五天班，下一周上六天班，如此循環，而假日加班更可高達三倍薪。字節跳動是網路科技公司中執行大小周工作制的「先驅」。

網易新聞報導，字節跳動已躋身與阿里巴巴、騰訊一樣的大型網路平台巨頭，旗下產品今日頭條、抖音、TikTok成為中國網友生活一部分。而網路巨頭的行規「996」更是行之有年，員工早上9時上班，晚上9時下班，每周工作六天。

阿里巴巴創辦人馬雲曾說「996是福報」，恐怕有三分之一，甚至一半的字節跳動人表態認同。字節跳動CEO梁汝波日前公布抽樣調查，三分之一員工不支持取消大小周，三分之一員工支持，三分之一沒表態。

對員工而言，大小周意味著加班，三倍工資，更多收入。「大小周沒了，每個月工資少人民幣6000元怎麼辦，還要交房貸。」有員工抱怨說。更多的是KPI、OKR都是已經定下來的，即便不是大小周，可能也要加班完成。公司要求6時下班的結果是，從有工資拿、有冷氣吹、有零食的辦公室上班，變成沒有工資拿、躲在家裡書桌上工作。

對於字節跳動而言，大小周已不是必需品。支持取消大小周的員工認為，能將更多間回歸自己生活、陪伴家人。取消大小周並未動搖加班文化，但是改變的開始。

中國 抖音 營收

上一則

工業富聯 力挺製造數位轉型

下一則

科技股當紅 小型股漲勢降溫

延伸閱讀

愛發抖音露餡 37歲男承認參與國會暴動

愛發抖音露餡 37歲男承認參與國會暴動
男子謀殺女友潛逃半年 栽在抖音

男子謀殺女友潛逃半年 栽在抖音
謀殺女友潛逃半年 抖音助陣緝兇成功

謀殺女友潛逃半年 抖音助陣緝兇成功
接種清零 中國多地規定公僕不打停發工資

接種清零 中國多地規定公僕不打停發工資

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股財報季本周將由摩根大通等銀行股拉開序幕。(路透)

美股「逢報即買」鐵律 這次恐失靈

2021-07-11 16:17
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42
圖：Pixabay

氣候變遷恐影響退休財務 消費者要思考房屋及投資

2021-07-16 12:15

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年