「大小周」工制8月起取消 字節跳動獲利亮出警訊

字節跳動宣布8月起取消「大小周」工制改為周休二日，不再有員工假日加班三倍薪，意味著獲利可能出現警訊。（本報資料照片）

中國 科技獨角獸公司、抖音 母公司字節跳動宣布8月1日起取消「大小周」（隔周休，假日加班三倍薪）制度改周休二日，意味著獲利可能出現警訊。

字節跳動上月發一封給員工的郵件分享去年財報，去年全年營收 343億美元，但虧損21億美元。截至去年，字節跳動旗下產品全球月活躍使用者數達19億，在全球30多個國家設有辦事處。

分析稱，從取消大小周來看中國網路業者的獲利可能已經變差，尤其任何企業成長和行業發展，都會遇到瓶頸期，當公司還沒有找到新的爆發點時，過度加班是在內部空轉。

近日，快手、字節跳動、美團優選三家互聯網公司取消「大小周」制度，引發熱議。大小周指的是一周上五天班，下一周上六天班，如此循環，而假日加班更可高達三倍薪。字節跳動是網路科技公司中執行大小周工作制的「先驅」。

網易新聞報導，字節跳動已躋身與阿里巴巴、騰訊一樣的大型網路平台巨頭，旗下產品今日頭條、抖音、TikTok成為中國網友生活一部分。而網路巨頭的行規「996」更是行之有年，員工早上9時上班，晚上9時下班，每周工作六天。

阿里巴巴創辦人馬雲曾說「996是福報」，恐怕有三分之一，甚至一半的字節跳動人表態認同。字節跳動CEO梁汝波日前公布抽樣調查，三分之一員工不支持取消大小周，三分之一員工支持，三分之一沒表態。

對員工而言，大小周意味著加班，三倍工資，更多收入。「大小周沒了，每個月工資少人民幣6000元怎麼辦，還要交房貸。」有員工抱怨說。更多的是KPI、OKR都是已經定下來的，即便不是大小周，可能也要加班完成。公司要求6時下班的結果是，從有工資拿、有冷氣吹、有零食的辦公室上班，變成沒有工資拿、躲在家裡書桌上工作。

對於字節跳動而言，大小周已不是必需品。支持取消大小周的員工認為，能將更多間回歸自己生活、陪伴家人。取消大小周並未動搖加班文化，但是改變的開始。