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中遠海控上半年獲利佳 日賺3100萬美元

記者戴瑞芬／綜合報導

疫情下，貨櫃航運成了當紅炸子雞，中遠海控今年上半年淨利潤約人民幣370.93億元（約57.5億美元），不僅超過2020年全年人民幣99.27億元（約15.4億美元）的淨利潤，甚至比過去三年利潤總和還要多，相當於每天淨賺逾人民幣2億元（約3103萬美元），被譽為「中國海王」 。

不過，在2016年中遠海控年虧損人民幣99億元，2013年甚至還被港交所發布退市風險警示，那時被投資人諷為「虧損王」 。

中遠海控究竟是如何逆襲的？華商韜略報導，為了活下去，中遠海控的前身中國遠洋2013年至2015年多次出甩賣資產和股權，並在政策補貼下勉強維持盈利。後來中國推動央企重組，2015年中國遠洋以人民幣11.4億元（約1.7億美元）併購母公司中遠集團旗下33家集運公司，更名為中遠海控。

重組後的中遠海控改變經營策略，聚焦貨櫃運輸及碼頭等業務，反而因此押對了寶。

2016年中遠貨櫃船增加至312艘，運力達165萬標準箱，全球排名第四，經營205條國際航線和124條沿海內河航線，港口吞吐量占全球13%排名第一，一舉成為全球首屈一指的集運公司。

2019年下半年爆發新冠疫情，2020年更蔓延全球，海運迎來新一輪爆發期；中遠海控2020年底管理運輸船增至536艘，運力達307萬 TEU。

中國交通運輸部副部長趙沖久透露，疫後復甦中國跑得快，貨櫃航運也跟著水漲船高，「2020年國際海運承擔了中國約 95% 的外貿貨物運輸量，而中遠經營船舶運力規模已經達到全球海運企業第一位。」中遠海控今年第1季淨利達人民幣154.5億元（約23.9億美元），是去年首季的52倍，投資人因此形容「股王 、香港首富，都不敵中國海王。」

中國 利潤 重組

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