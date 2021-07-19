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工業富聯 力挺製造數位轉型

記者戴瑞芬／綜合報導
工業富聯（FII）董事長李軍旗。 （圖：FII提供）
工業富聯（FII）董事長李軍旗。 （圖：FII提供）

工業富聯（FII）17日舉行上市三周年慶暨高峰論壇，董事長李軍旗透過雲上直播發布「燈塔領航者計畫」，未來五年，將實現助力十家領軍企業建設為世界級燈塔工廠轉型標桿。

李軍旗表示，將助力100家領導企業實現完整數位化轉型；為1000家製造企業導入數位化技術應用；通過平台為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

他強調，工業富聯將以世界領先的「燈塔工廠」標準，形成針對大企業轉型升級的燈塔工廠整體解決方案，幫助企業在整個生產上的運營指標的大幅改善，及業務價值創新和可持續發展能力的提升。

工業富聯最終目標是提供的數位化轉型服務，覆蓋中國工業生產總值占比70%，實現中國製造的數位轉型。

鴻海科技集團副董事長李杰指出，工業富聯成立時的初心，就是在「智慧製造+工業互聯網」雙輪驅動下，為製造業賦能。目前製造業面對數位轉型已經是大勢所趨，而工業富聯從數據產生、傳輸、存儲及應用建立了完整的數據產業鏈，更技術布局智慧裝備、IoT、5G專網、私有雲、專業雲等，應用在雲、網、端產品，建構製造業數位轉型之路。

他表示，工業富聯透過獨善其身，再去扶助其他產業兼善天下，是「燈塔領航者計畫」的使命。

鴻海集團在中國子公司富士康變身工業富聯，2018年7月在上海證交所上市，成為工業互聯網第一股，創下了企業從上會到過會僅36天的最快紀錄，也創下A股最大IPO紀錄，在A股市場堪稱轟轟烈烈。

上市三年營收也交出好成績，工業富聯的工業互聯網業務收入從2019年人民幣6.2億元（約9621萬美元），增長到2020年的人民幣14.4億元（約2.2億美元），年增130.85%。

在深圳的智慧工廠獲得達沃斯世界經濟論壇「燈塔工廠」的榮譽稱號，中國工信部認證智慧製造及人工智慧示範點，兩度入選中國工信部十大「跨行業跨領域工業互聯網平台」，以及全球工業智能領域「湛盧獎」等榮譽。

中國 鴻海 營收

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