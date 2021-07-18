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日經：台灣出生率持續下滑 危及經濟安全

編譯林奕榮／綜合外電
日經新聞報導，台灣出生率下滑，總生育率低迷，可能危及台灣的人口紅利和經濟安全。 路透
日經新聞報導，台灣出生率下滑，總生育率低迷，可能危及台灣的人口紅利和經濟安全。 路透

日經新聞報導，台灣出生率下滑，總生育率低迷，已導致人口負成長及高齡化，可能危及台灣的人口紅利，威脅經濟安全。

台灣2020年首次出現人口負成長，死亡數17萬3,156人，出生數僅16萬5,249人，相較之下，二戰後嬰兒潮時期每年的出生人數為40萬人。近年來，台灣的總生育率一直位在全球後段班；今年4月美國中情局（CIA）公布的資料顯示，在該機構訪調的227個國家或地區中，台灣的總生育率墊底，每位女性僅生育1.07個子女，遠低於維持2,350萬總人口數所需的2.1個。

台灣國發會指出，人口負成長將成為永久現象，並預測台灣將在2025年進入「超高齡社會」，65歲以上人口占總人口20%；2040時，這個比率料將升至30%。與此同時，台灣總人口將在2050年時跌破2,000萬人，2054年的出生數將低於10萬人。

國發會表示：「若出生率持續低迷，台灣將在2028年失去人口紅利，勞動人口占總人口數不到三分之二，對經濟生產力造成威脅。」

對台灣而言，這項前景令人擔憂，可能危及台灣的生活水準、就業、退休所得以及經濟穩定；台灣經濟動能來自製造業和電子、機械與石化產品出口；長期而言，人力短缺也將影響台灣的軍力與自衛能力。

台灣出生率低迷的原因之一是所得的成長跟不上房地產、房租和商品價格上漲腳步，導致生育子女的實際成本持續升高；信義房屋彙整的政府數據顯示，2001年至2020年，台北的房價上漲202%，但平均工資僅成長80%。

此外，一些中小型企業的懷孕歧視，也導致許多女性不願生育；一旦申請產假，可能導致降職、減薪甚至失業，因為公司在這段期間已另尋人手。

台灣中研院社會學研究所的研究人員鄭雁馨表示，台灣出生率持續下降的主因是愈來愈少女性結婚，未婚生子的情況在台灣依然較少，因為未婚媽媽在台灣的保守社會容易受到歧視、詆毀。

中研院研究人員林宗弘表示，政府應致力因應出生率持續下滑的衝擊，尤其是調高退休年齡，藉此減輕退休人士醫療照護和其他福利所需資金的壓力。他表示：「政府可能會考慮調整勞工政策，延後退休年齡，讓一些健康、有生產力的勞工多工作幾年，因為他們仍可為勞動力貢獻，而非僅靠退休金生活。」

台灣 退休金 歧視

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