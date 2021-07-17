中信攜鴻海 設新能源車基金 募資上看3.5億美元

中國信託金控宣布，與鴻海科技集團簽署合作備忘錄，成立新能源車產業基金。圖上左起為鴻海董事長劉揚偉、中信銀行董事長利明献；下方左起為鴻海投資長杜墨璽、中信金控董事童兆勤。（圖：中信金控提供）

中國信託金控與鴻海 科技集團16日簽署合作備忘錄，將共同成立新能源車（Electric Vehicle, EV）產業基金，募集規模目標為新台幣50億至100億元（約1.7億至3.5億美元），布局投資 國內外新能源車相關技術或製造領域的公司。

中信金董事童兆勤與鴻海集團投資長杜墨璽昨日透過雲端視訊簽署合作備忘錄，雙方正式建立新能源車基金上的夥伴關係。未來新創公司或資通訊、傳統製造業者若想進入新能源車的產業供應鏈，新成立的基金將能提供產業鏈結、資金資源與技術升級的服務。

中信金與鴻海皆表示，此次合作將可讓台灣 的電子科技及傳統汽車產業，加入全球新能源車的領先陣營，促進台灣的產業升級與經濟轉型。市場人士指出，此項產業基金也將爭取國發基金支持。

鴻海積極布局EV產業，結合全球近1800家供應商組成MIH聯盟，並陸續與Fisker、Stellantis、裕隆汽車、吉利汽車、泰國國家石油（PTT）等國際大型車廠合作，發展電動車重要的出海口。此次與中國信託的基金合作將運用鴻海在智慧製造領域中的產品開發能力、速度與客戶優勢，提供被投資公司在技術上優化升級服務，快速縮短開發生產週期，迅速將技術商品化並順利導入市場。鴻海並將結合中信金控在金融產業的資源，提供被投資公司在公司治理諮詢、財務規劃建議，進入資本市場輔導規劃與取得國際融資的管道。透過此次合作，中信金控與鴻海集團將積極尋找深具潛力的投資標的，引領資金投入能永續發展的新能源車產業。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海過去40多年的資通訊產業能力與全球化布局發展經驗，結合中信金控在金融市場的專業，雙方共同成立產業基金，將能活絡台灣的新能源車生態系，透過資金以及技術活水加快產業腳步，合力孵化半導體與資通訊之外的另一個護國產業。

中國信託商業銀行董事長利明献表示，與鴻海是強強合作，必能成為國內投資新能源車基金的首選。基金未來將積極邀請政府國發基金、金融界與產業界的資金投入，為國內產業轉型升級做出貢獻，塑造台灣在未來全球新能源車市場中的領導地位。