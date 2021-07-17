小米強碰新iPhone 有場硬仗

小米 首度成為全球第二大手機 廠，小米集團董事長雷軍發出員工信表示，下一步小米將進一步精實核心能力，「能夠儘快真正坐穩世界第二。」這句話有其涵意，因為小米躍居全球手機二哥有天時、有地利，但要真正坐穩第二、甚至取代三星的世界第一，還有很多挑戰。

近年來的第2季向來是非蘋陣營表現的舞台，但今年巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC）延到6月中舉行，非蘋第2季新機不多；華為受美國禁令衝擊，迄今年度旗艦機P50仍遲未推出；iPhone則如常進入淡季，果粉期待的是第3季的新一代iPhone。而在此刻，各國因已逐步施打疫苗解封，市場買氣回籠，可謂小米的「天時」。

「地利」方面，根據市調公司Canalys調查，小米在拉丁美洲出貨年增300%，在非洲成長超過150%，西歐也年增逾50%。小米集團第1季財報顯示，小米手機已經進入全球100多個國家和地區，在12個國家和地區排名第一。價格親民的小米，在新興市場相對吃得開。

但挑戰即將來到。首先，第3季蘋果 將發表新一代iPhone，第2季蘋果的全球市占率與小米差距僅3個百分點，第3季蘋果很有機會再奪回世界第二。

其次，小米今年的首要任務是增加其高端設備的銷量，但「這將是一場艱苦的戰鬥」，因為Oppo和vivo也抱持相同的想法。