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小米超蘋果 躍手機二哥 僅次三星 Oppo、Vivo並列第四

財經新聞組／綜合報導
中國智慧手機製造商小米公司在第2季超越蘋果，成為全球第二大智慧手機製造商。（取材自百度）
中國智慧手機製造商小米公司在第2季超越蘋果，成為全球第二大智慧手機製造商。（取材自百度）

市場分析機構Canalys的初步估計，中國手機巨頭小米第2季智慧手機出貨量躍增83%，出貨市占率擴增至17%，擠下蘋果公司（Apple），成為全球第二大智慧手機供應商。南韓三星電子則以19%的出貨市占率穩居市場龍頭。

小米智慧手機大量出貨，主要代工廠鴻海旗下富智康和英業達旗下英華達，以及晶片零組件廠聯發科、友達、新鉅科等供應鏈一併受惠。

彭博資訊報導，這是小米首次衝進全球前兩名，扭轉過去冠亞軍都三星和蘋果爭搶的態勢，股價16日在香港應聲大漲約4.8%。Canalys數據顯示，蘋果上季出貨市占率為14%，位居第三。

根據Canalys估計，Oppo和Vivo上季出貨市占率各為10%，並列第四，這也意味著上季前五大智慧手機製造商中，中國業者就包辦三名。第2季通常是蘋果和三星的銷售淡季，因為兩家大廠都準備在之後幾個月推出新機，消費者傾向在這段期間觀望。

在美國去年實施制裁、限制華為的晶片供應之前，華為曾短暫打亂這個排行榜，在華為退出競爭激烈的智慧手機市場後，其他大陸業者都砸下鉅資推出新硬體並升級手機。

其中以小米特別活躍，今年1~4月就推出兩款旗艦新機，Mi 11 Ultra新機搭載的相機影像感測器尺寸是業界數一數二大，凸顯該公司進軍高階產品領域的雄心。

產業人士則指出，富智康手機品牌營運包括諾基亞、Infocus等，在中國手機製造客戶包括華為、小米、Oppo等，還有國際品牌Google、微軟、亞馬遜也是富智康客戶。

受美國禁令衝擊，華為全球手機市占滑落，小米、OPPO趁勢接收華為市場，小米積極進軍西歐，出貨量大增。

雷軍報喜 半夜激動發文

小米手機CEO雷軍16日凌晨在微博發文「致小米同學們的公開信」，宣布好消息，「小米手機銷量超越了蘋果，首次晉升全球第二。」

雷軍半夜發文的激動，當天就化為實際行動。

澎湃新聞報導，小米集團同日公告稱，董事長兼首席執行官雷軍近期向兩家慈善機構捐贈約6.16億股公司B類股，其中包括向小米基金會捐贈3.08億股，向雷軍基金會捐贈3.08億股。公告說，上述兩家機構將所有款項作公益用途。

小米目前在港股股價為港幣28.25元，6.16億股的市值約港幣174億元（約22.4億美元）。雷軍在信中指出，在去年「雙11」活動中，小米在天貓平台上創下了嶄新的記錄：銷售手機116萬台，銷售金額人民幣15.6億元（約2.4億美元），約占天貓當天總額3%，成功衛冕單店第一。

雷軍表示，「去年雙11，小米拿下了四個第一，今年我們繼續創下了N項第一，比如，小米/紅米手機創手機品類銷量第一，小米電視2創電視單品銷量第一，小米平板創平板電腦單品銷量第一，小米手環創智慧可穿戴設備銷量第一，小米移動電源3C創配件類銷量第一。

小米 手機 華為

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