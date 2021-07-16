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中上季GDP增7.9% 成長放緩 專家：下半年維持向上趨勢

記者林宸誼／綜合報導
中國第2季國內生產毛額年增7.9%，低於預期。（中新社）
中國第2季國內生產毛額年增7.9%，低於預期。（中新社）

中國國家統計局15日公布，第2季國內生產毛額（GDP）年增7.9%，略低於外界預期的8%，也遠低於今年第1季的18.3%，成長明顯放緩，專家預估今年下半年經濟仍將維持成長，但成長幅度將繼續放緩。

路透報導，中國國家統計局表示，總的來看上半年中國經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好，但也要看到，全球疫情持續演變，外部不穩定不確定因素較多，國內經濟恢復不均衡，因此要著力釋放內需潛力，大力助企業紓困發展，加快推進改革開放，瞻前顧後統籌調節，保持經濟運行在合理區間。

此外，中國國家統計局同步公布多項總經數據，包括6月規模以上工業增加值年增8.3%，社會消費品零售總額年增12.1%；前六月固定資產投資年增12.6%，前六月房地產開發投資年增15%。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，第2季GDP低於預期，但從綜合水準看，GDP增速依然維持穩健水準，從分項數據看，工業、投資等數據略有回落。GDP數據略低於預期，可能也是本次全面降準的理由之一。

彭博指出，下半年中國經濟將維持穩健增長的態勢，一方面是全球經濟將出現復甦，海外需求將帶動出口大幅增長；另一方面中國經濟轉型速度加快，經濟數位化轉型和消費升級將給經濟帶來新的增長動力，因此看好下半年中國經濟發展走勢，預計全年GDP增速水準將在8%以上。

華寶信託宏觀分析師聶文認為，6月工業增加值和出口好於預期，但整個經濟目前復甦的勢頭明顯減弱，第1季大宗商品的快速上漲，未能傳導到中下游，對出口和工業生產還有一定負面影響，隨著東南亞疫情得到控制，6月超預期的出口恐怕不能延續。

聶文表示，從境內結構來看，新舊經濟非均衡復甦，新能源汽車增長快，但消費整體還沒恢復到疫情前水準，因此後續來看，出口有所擔憂，汽車會受到晶片短缺的限制，房地產政策以控制為主，經濟快速復甦的可能性減小。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，下半年中國經濟壓力還是較大，貨幣或財政政策放鬆的可能性都不是特別大，經濟成長率幅度自然下滑看來是不可避免的，可能在年底到明年第1季之間出現本輪周期性放緩的底部。

中國 疫情 投資

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