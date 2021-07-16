阿里、騰訊 擬互相開放生態系

在長達近八年的對立之後，阿里巴巴創辦人馬雲與騰訊董事長馬化騰將一笑泯恩仇。華爾街日報報導，阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統，阿里巴巴的初步舉動可能包括將騰訊的微信 支付引入淘寶電商 平台，騰訊則將允許淘寶電商的內容在微信內分享，或允許微信使用者透過小程式使用阿里的服務。

就在中國 官方加強對電商進行反壟斷之際，阿里巴巴與騰訊要互相開放生態系統格外引人注目。報導指出，這將對中國的消費網路產生重大影響，先前因系統相對封閉，中國的消費者網路往往因二者的競爭關係分立為兩大陣營，例如用戶不能在淘寶中使用微信支付等。

知情人士透露，現在兩家公司正在分別制定放鬆限制的計畫，放鬆限制後消費者將擁有更便捷的體驗，對阿里巴巴和騰訊而言，此舉可能激發更多的競爭，但同時因為生態互通，雙方也會更瞭解彼此。

21世紀經濟報導指出，若這一消息屬實，無疑將是兩大網路巨頭的「世紀握手」，對行業也有著絕對重磅的深遠影響。

2013年11月22日，手機淘寶正式關閉微信跳轉至淘寶頁面的通道。

但今年7月7日「半月談」雜誌發表評論員文章「霸氣滋戾氣：超級平台扼殺了什麼」指出，個別超級平台企業根據自身制定的所謂「外部連結內容管理規範」，對使用者行為進行「合規審查」，表面上屬於平台自我治理，實際上是有選擇性地管理社交產品規則，優待自家產品，遮罩其他平台產品。

幾乎是同一時間，7月8日大陸監管部門就對互聯網行業22起違法實施經營者集中案件開出罰單，其中涉及阿里巴巴的有六起，涉及騰訊的有五起，這些案件均違反了「中華人民共和國反壟斷法」第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。