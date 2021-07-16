台積電鬆口 赴日設晶圓廠

台積電規畫前往日本設晶圓廠，圖為董座劉德音(右)與總裁魏哲家。（本報資料照片）

台積電 昨日在法說會中分享海外布局進度，首度鬆口正規畫前往日本 設晶圓廠，以生產特殊製程為主；儘管美中關係仍緊張，台積電兩地布局不受影響，不僅南京廠擴產進度如預期，未來也不排除在美國 進行二廠擴建計畫。

法人預期，台積電持續強化全球布局，未來資本支出可望維持高檔，將帶旺帆宣、家登等設備協力廠。

台積電昨天的法說會上，地緣政治議題與台積電全球布局成為分析師詢問焦點之一。台積電董事長劉德音指出，全球地緣政治發展的考驗確實仍在持續當中，這是每個公司的考驗，每個公司的管理層都要應對。

劉德音認為，雖然設置海外晶圓廠之初，無法與在台灣的生產成本比較，但將與當地政府合作，盡量將成本差距最小化，以確保身處公平的競爭起點。

劉德音透露，美國新執政當局讓政策發展更可預期，企業更能基於法規遵循。他強調，台灣是台積總部與研發重心，包含3奈米與5奈米產能擴充，在美國亞利桑那州12吋晶圓廠進度良好。

台積電亞利桑那新廠預計2022年下半年移入機台，第一期廠房2024年第1季開始以5奈米生產每月2萬片晶圓。劉德音指出，客戶歡迎台積在美國建置產能，大力支持並給予業務承諾，因此不排除第二期廠房擴建的可能性，以滿足客戶需求。

大陸南京廠方面，劉德音透露，第一期廠房於2020年第3季開始量產，目前已經達到月產2.5萬片16奈米技術的產能，28奈米製程預計於2022年下半年開始量產，並在2023年中達到月產能4萬片規模。

先前市場傳出台積電南京廠擴產，受到美國政府阻擋設備進廠，但劉德音說明的時間仍與原訂計畫相同，看不出受阻的跡象。

日本布局方面，台積電今年2月宣布在茨城縣筑波市設立材料研發中心、擴展3DIC材料的研究，日本經濟產業省也給予一半經費研發補助，且包括Ibiden等約20家日本企業也參與、和台積電攜手研發最先進的半導體製造技術。台積電總裁魏哲家表示，台積電日本布局在材料研發上就近和載板夥伴合作，進而因應高速運算（HPC）需求成長。

分析師詢問台積電日本布局是否涉及大量先進封裝或晶圓製造，劉德音首度鬆口，坦承公司確實正在評估及規畫赴日設晶圓廠，鎖定特殊製程。