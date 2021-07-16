中國千萬噸煤炭儲備 可隨時投放市場

中國 國家發展改革委經濟運行調節局15日表示，為做好迎峰度夏煤炭供應保障工作，根據監測分析情況，已提前制定煤炭儲備投放預案，本次準備投放規模超過1000萬噸，主要分布在各地的幾十個儲煤基地和有關港口，能夠根據需要隨時投放市場。

新華社報導，中國國家發展改革委有關負責人表示，下一步，還將加快建設1億噸以上儲備能力，同時推動已投入運行的儲備設施增加存煤，加強管理，加快周轉，確保煤炭儲備能夠及時有效發揮作用。

今年以來，中國根據煤炭供需形勢需要，先後4次向市場投放了超過500萬噸國家煤炭儲備，主要是在需求和價格增長過快時，擇機投向煤炭供需矛盾突出、保障難度大的地區。

從效果來看，基本達到增加供應、平抑價格的目的，也為今後更大規模投放累積經驗，目前全中國已建成超過1億噸政府可調度煤炭儲備能力，儲備基地現有存煤4000萬噸左右，下一步，將根據供需形勢變化再分批次組織煤炭儲備資源有序投向市場，保障煤炭穩定供應。

中國正在推進煤炭儲備能力建設，總目標是在全中國形成相當於年煤炭消費量15%、約6億噸的煤炭儲備能力，其中政府可調度煤炭儲備不少於2億噸，接受國家和地方政府直接調度，另外4億噸是企業庫存，透過最低最高庫存制度進行調節。

經過多年建設，中國目前已形成1億噸政府可調度儲備能力，布局上，儲煤基地主要分佈在煤炭生產集散地、消費集中地、主要鐵路運輸節點和接卸港口。

政策上，中國每年安排中央預算 內投資 10億元支持儲備設施建設，加上其他支援政策，充分調動各方建設煤炭儲備的積極性。管理上，建立儲備執行信息系統和儲備動用投放機制，實現儲備基地動態監測和調度管理「全國一張網」。