中國半導體產業 迎來多方利多 Q1銷售額1739.3億

「2021中國國際半導體展」3月在滬開幕，圖為參觀者在一組LED和半導體減薄砂輪展品前駐足觀看。（ 新華社）

破解「缺芯（晶片）」困難，2021年上半年，中國 半導體產業迎來政策和資金的多方面利好。據中國半導體行業協會統計，2021年一季度中國集成電路產業銷售額人民幣1739.3億元，同比增長18.1%。

中新社報導，據中國海關總署統計，2021年一季度中國進口集成電路1552.7億塊，同比增長33.6%。出口集成電路737億塊，同比增長42.7%。

賽迪顧問副總裁李珂受訪表示，今年上半年，無論是全球還是中國，整個行業呈加速態勢。不過，仍存在結構性短缺，如汽車芯片、GPU、手機等，到今年上半年仍未得到緩解。這主要是由於美國制裁、疫情 、供需錯配等因素造成的。

李珂表示，各國政府均高度重視半導體產業的戰略，美國、歐盟、日本、南韓等國的扶持力度非常突出，中國也推出多項扶持政策，全力破解「缺芯」難題。

中國長三角地區的安徽、江蘇、上海，泛珠三角的江西、福建、廣東、四川等，均對「十四五」期間集成電路的發展確立明確目標及發展規畫。據不完全統計，僅2020年上半年，有21個省份落地相關項目超140個，已披露總投資 額超過人民幣3070億元。

在政策推動下，中國半導體產業資金洶湧。2019年設立的國家集成電路產業投資基金二期註册資本達人民幣2041.5億元，帶動數倍民間投資。

目前，中國芯片製造的產能加速擴張。國際半導體產業協會報告稱，今年年底前，全球半導體製造商將開始建設19座大容量晶圓廠；2022年，全球將再增加10座晶圓廠。這其中，8座在中國，8座在台灣。

李珂表示，「十四五」期間，5G通信、VR/AR、物聯網、人工智能與類腦計算、自動駕駛等新興領域將成為集成電路市場發展的重要驅動力。

李珂認為，中國是全球最大的集成電路市場，晶圓製造產能持續擴大，中國正在承接第三次半導體產業轉移。

不過疫情仍是短期內最大的影響因素。李珂表示，疫情阻止行業內人員的流動，另一方面對設計、製造、封裝等各環節都造成衝擊。