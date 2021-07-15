女股神避險減碼中科技股 「估值恐繼續下跌」

方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood）。 （取材自彭博資訊）

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood），近來持續賣出中國 大陸科技股，她的方舟投資 管理公司旗下一檔基金對中國科技股的持股量已降至歷來最低，反映北京當局加強監管科技業，持續影響市場。

伍德的旗艦基金「方舟創新ETF」中股占比近期已降至不到1%，遠低於2月時的8%；中股在「方舟新世代網路ETF」的占比也降至5.4%，為彭博資訊從2014年10月開始彙編數據以來最低月底數據。至於「方舟金融科技ETF」的陸股占比穩定維持在18%。

伍德13日在每月與投資人進行的網路直播活動上，回答有關中國科技巨擘展望的問題時表示：「我確實認為估值會重新調整。」「從估值角度來看，這些股票已經下跌；再從估值的角度來看，可能會繼續下跌。」

方舟為全球最大主題基金業者，如今卻減碼中國科技股，凸顯出在北京當局加強審查科技產業的數據蒐集與赴海外上市掛牌行為之際，這些科技股正失去吸引力。中國大陸網路公司股票自2月中來市值蒸發逾1兆美元，儘管指數近日反彈，但投資人對於指數是否已觸底，仍持保留態度。

方舟基金的中股占比減少，同時反映該基金對騰訊等大型股減碼，以及這些股票估值下滑。方舟發言人不願對該公司的持有部位發表評論。

伍德是特斯拉與加密貨幣的堅定支持者，投資組合以科技類股為主，而去年科技股表現，也讓她旗下基金繳出亮眼表現，因而獲得「女股神」稱號。

伍德旗下的ARK投資公司正攜手21Shares，希望成立一檔比特幣 指數型基金（ETF），ARK投資已向美國證券交易委員會（SEC）申請成立「ARK 21Shares比特幣ETF」，交易代碼為「ARKB」，在芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌，以標普比特幣指數（S&P Bitcoin Index）為基準，成為最新一家想搶搭加密貨幣交易商機的基金業者。

伍德向來支持比特幣，曾估計只要所有金融機構都把少數資產分配到比特幣，比特幣價格可能上看50萬美元。

彭博資訊的資料顯示，至少14家投資機構都已申請成立比特幣ETF或比特幣期貨ETF，還有至少兩家業者申請成立乙太幣ETF。