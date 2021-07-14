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上半年 台灣對大陸貿易順差 高達780億美元

記者林則宏／綜合報導

兩岸政冷經熱，經貿聯繫持續加深。根據大陸海關總署公布的統計數據，今年1至6月，台灣對大陸出口總額為1147.45億美元，成長率35.1%。台灣上半年對大陸享有的貿易順差累計更高達780億美元，比去年同期增加逾200億美元。

中國海關總署13日發布的統計數據，今年上半年，大陸進出口總值達2兆7852.0億美元，年增長37.4%。其中，出口總值為1兆5183.6美元，成長38.6%；進口總值1兆2668.4美元，成長36%。

大陸上半年貿易順差達2515.2億美元，比去年同期的貿易順差1678億美元大幅增加。

兩岸貿易部分，今年上半年，兩岸進出口總額為1,514.63億美元，成長34.8%。其中，大陸對台灣出口（即台灣自大陸進口）367.18億美元，成長34%；大陸自台灣進口（即台灣對大陸出口）1147.45億美元，成長35%。

今年1至6月，台灣對大陸的貿易順差因此達到780.27億美元，比去年同期的578.25億美元增長近35%。

在新冠疫情之下，兩岸經貿依然保持強勁增長，儘管成長率略低於大陸整體外貿表現，但優於台灣主要外貿競爭對手。上半年，韓國對大陸出口年增率為25.6%，日本對大陸出口成長率為27.9%，均明顯低於台灣。

對此，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣表示，兩岸貿易主要還是在全球產業分工體系下運作。據其研究，台灣對大陸的出口高達八成屬於中間財。大陸出口暢旺，自然會帶動台灣對大陸的出口跟著水漲船高。

但王國臣預期，今年下半年大陸外貿成長率恐將明顯趨緩，兩岸貿易增幅也將隨之收斂。

王國臣指出，去年上半年大陸因疫情封城，連帶影響進出口表現，使得今年上半年的比較基期偏低。但去年下半年，大陸經濟已經率先復甦。

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