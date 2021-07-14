中電動車公司 拜騰汽車恐將破產

中國電動車新創公司拜騰汽車 陷入破產 危機，查詢中企公開訊息的天眼查App顯示，拜騰汽車關聯公司南京知行新能源汽車技術開發有限公司新增破產重整信息。拜騰汽車13日回應，目前有債權人向法院提起訴訟並對拜騰提起破產申請，法院還沒有正式受理，拜騰正積極應對並尋求和解。

鴻海 集團今年元月大動作與拜騰汽車、南京經濟技術開發區共同簽署戰略合作框架協定，隨著拜騰汽車陷入破產危機，市場關注鴻海與拜騰後續合作狀況，鴻海仍維持之前發出的聲明，即「雙方後續合作進展，尚待拜騰內部組織調整後而定」。鴻海集團是在今年1月初宣布與拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力爭在2022年第1季度前實現M-Byte量產。

騰訊網報導，該案號為蘇0113破申26號，經辦法院為南京市棲霞區人民法院，申請人為上海華訊網絡系統有限公司。澎湃新聞指出，拜騰汽車回應，目前有債權人向法院提起訴訟並對拜騰提起破產申請，法院還沒有正式受理破產申請，拜騰正在積極應對並尋求和解。

拜騰是南京知行新能源技術開發有限公司（FMC）旗下的新能源汽車品牌，2017年9月正式發布。在創立之初，拜騰的豪華團隊就讓業界頗為震動。CEO畢福康（Carsten Breitfeld）是BMW「i8之父」，總裁戴雷（Daniel Kirchert）曾擔任英菲尼迪（INFINITI）中國總經理，設計副總裁葉稟煥曾在BMW擔任設計副總裁。