中國進出口 6月均增逾3成 上半年外貿總值刷新紀錄

中國6月進出口數據優於預期。圖為福州市江陰港。（中新社）

中國 6月外貿表現超預期，以美元計價單月出口和進口雙雙增逾三成，總計上半年進出口總值創下歷年同期最佳紀錄。不過，今年外貿整體表現將呈現前高後低，海關總署發言人、統計分析司司長李魁文預期，下半年因基數抬升，進出口增速將放緩。

中國海關總署13日公布，以美元計，6月外貿總值5113.1億美元，年增34.2%。其中，出口金額2814.2億美元，年增32.2%，較5月增加2.1個百分點，比市場預期中值23.1%大幅增加；進口金額2298.9億美元，年增長36.7%，較5月放緩14.5個百分點，但高於預期的增長29.5%。單月貿易順差515.3億美元。

累計今年上半年的外貿總值2兆7852億美元，年增37.4%。其中，上半年出口金額1兆5183億美元，年增38.6%；進口金額1兆2668億美元，年增36%。累計上半年貿易順差2515.2億美元。

6月出口表現尤其超預期，華泰證券分析，主要是東南亞 等地受到Delta變異病毒重創，越南等代工企業停工，帶動中國製造業出口替代效應。加上歐美外需回暖，中國供應鏈 穩定，對中國出口依賴加大。累計今年上半年，中國對美國出口年增42.6%，對歐盟增長35.9%，對英國增長50.7%。

和出口相比，進口增速放緩在意料之中。分析指出，6月製造業PMI下降，指明內需回落已傳導至進口需求。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指出，上半年進出口總值創下歷年同期最佳紀錄，但因去年中國外貿走勢「前低後高」，這也意味今年下半年進出口增速或將放緩。

針對上半年國際大宗商品價格快速上升，李魁文強調，當前對大宗商品保供穩價政策效應持續釋放，下半年國際大宗商品價格上漲雖會階段性推升企業生產成本，但輸入性通膨風險總體可控。

中國商務部部長助理任鴻斌對全年外貿走勢評估認為，有信心實現全年量穩質升的目標。但他也強調，經濟復甦存在不確定性，產業鏈供應鏈風險增多，貿易問題政治化傾向加劇。

交通銀行金融研究中心評估，下半年出口增速放緩，但仍將維持高增長格局。由於「補缺」效應減弱，支撐上半年出口重點商品如防疫物資、醫藥器械等需求減少，以家具、電器、機電等為代表的出口將保持較高增速。

而海外晶片供給和產能受限，加上歐美等國技術出口限制，手機、汽車以及部分高新技術產品出口恐受到持續影響。