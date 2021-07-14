紫光還債擬賣股77.7億美元 阿里有興趣

阿里巴巴和國有企業正考慮競購紫光股份的部分股權。（取材自MP頭條）

中國 半導體龍頭紫光集團身陷破產危機，為解決債務問題，阿里巴巴和數家中國國企傳出考慮收購紫光集團旗下子公司紫光股份的部分股權，最高估價人民幣500億元（約77.7億美元）。

紫光股份主要業務是雲計算，紫光集團持有紫光股份約46.5%，紫光股份13日收盤價人民幣25.33元，上漲0.08%。

路透報導，由於更多債券即將到期，背負約310億美元債務的紫光集團正尋求出售其持有的紫光股份約46.5%股權。潛在競購者包括無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京 電子控股有限責任公司以及有政府背景的半導體投資 基金建廣資產。

消息表示，如果阿里巴巴在7月20日的最後期限前提交具有約束力的報價，將與一家地方國企聯手。不過尚未披露這個潛在合夥方的名稱。

若阿里巴巴成功達成這項交易，將是中國監管機構自去年以來打壓阿里巴巴後的第一筆交易。阿里巴巴旗下螞蟻金服去年底被喊停首次公開發行（IPO）計畫，今年4月又因反壟斷規定被罰款28億美元。

知情人士表示，紫光所持股份的價值可能在人民幣400億元至500億元（約62.1億美至77.7億美元）之間，比起紫光過去一個月人民幣22.3元的平均股價溢價35%至70%。

對此，清華紫光回應，為減輕債務風險，公司已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者。如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者作出總體安排。

不過，阿里巴巴、無錫產業發展集團有限公司、北京電子控股有限責任公司和北京建廣資產管理有限公司沒有回應。