我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

紫光還債擬賣股77.7億美元 阿里有興趣

記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴和國有企業正考慮競購紫光股份的部分股權。（取材自MP頭條）
阿里巴巴和國有企業正考慮競購紫光股份的部分股權。（取材自MP頭條）

中國半導體龍頭紫光集團身陷破產危機，為解決債務問題，阿里巴巴和數家中國國企傳出考慮收購紫光集團旗下子公司紫光股份的部分股權，最高估價人民幣500億元（約77.7億美元）。

紫光股份主要業務是雲計算，紫光集團持有紫光股份約46.5%，紫光股份13日收盤價人民幣25.33元，上漲0.08%。

路透報導，由於更多債券即將到期，背負約310億美元債務的紫光集團正尋求出售其持有的紫光股份約46.5%股權。潛在競購者包括無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股有限責任公司以及有政府背景的半導體投資基金建廣資產。

消息表示，如果阿里巴巴在7月20日的最後期限前提交具有約束力的報價，將與一家地方國企聯手。不過尚未披露這個潛在合夥方的名稱。

若阿里巴巴成功達成這項交易，將是中國監管機構自去年以來打壓阿里巴巴後的第一筆交易。阿里巴巴旗下螞蟻金服去年底被喊停首次公開發行（IPO）計畫，今年4月又因反壟斷規定被罰款28億美元。

知情人士表示，紫光所持股份的價值可能在人民幣400億元至500億元（約62.1億美至77.7億美元）之間，比起紫光過去一個月人民幣22.3元的平均股價溢價35%至70%。

對此，清華紫光回應，為減輕債務風險，公司已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者。如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者作出總體安排。

不過，阿里巴巴、無錫產業發展集團有限公司、北京電子控股有限責任公司和北京建廣資產管理有限公司沒有回應。

北京 投資 中國

上一則

CPI壓過財報 道指跌逾百點

下一則

百事可樂、Conagra 將漲價反映成本

延伸閱讀

葉倫倡美歐統一戰線 抗中國政經惡行 北京不滿

葉倫倡美歐統一戰線 抗中國政經惡行 北京不滿
BNT底定 北京：阻買疫苗說不攻自破 但福音晚了點

BNT底定 北京：阻買疫苗說不攻自破 但福音晚了點
中國反壟斷 再罰阿里巴巴、滴滴等22案

中國反壟斷 再罰阿里巴巴、滴滴等22案
阿里組織升級 生活業務換帥

阿里組織升級 生活業務換帥

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁