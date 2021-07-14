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黃明端 將接任蘇寧易購董座

記者戴瑞芬／綜合報導
高鑫零售董事會主席黃明端 （本報資料照片）
高鑫零售董事會主席黃明端 （本報資料照片）

大潤發中國的開國功臣、高鑫零售董事會主席黃明端，在2020年10月被阿里併購後逐步淡出經營核心。不過，正陷入債務危機的蘇寧易購，在引入江蘇新新零售創新基金二期救火後，基金股東淘寶提名黃明端為蘇寧易購董事會戰略委員會主任委員，意味正布局黃明端出馬，新任蘇寧易購新董事長，再戰零售江湖。

蘇寧集團千億債務危機浮出水面，上周不得不出讓股權，引入江蘇新新零售創新基金二期。 蘇寧創辦人張近東12日向董事會請辭董事長、董事以及董事會戰略委員會主任委員。

誰來接棒？據蘇寧公告，目前由副董事長任峻暫代。不過，蘇寧同時還公告提名黃明端等四人為下一屆董事會非獨立董事候選人，值得注意的是，董事會通過「關於改選公司第七屆董事會專門委員會的議案」，由黃明端出任董事會戰略委員會主任委員。蘇寧相關人士表示，黃明端擬將接掌蘇寧易購董事長。

一手創立並執掌大潤發中國23年的黃明端，在中國市場創造了「19年不曾關過一家店」的奇蹟，大潤發進軍中國市場，雖然起步比任何一家外資零售流通業都要晚，卻能後來居上，穩坐營業額第二大的零售流通業霸主地位，幕後功臣就是黃明端。

但在中國電商平台崛起，衝擊傳統賣場，阿里在入股大潤發中國多年後，去年併購高鑫零售（大潤發母公司），黃明端也逐漸淡出，並將大潤發中國CEO交棒給阿里高管背景的林小海。

就在各界以為黃明端時代已經結束，現年66歲，退居高鑫零售非執行董事兼董事會主席的黃明端，在這波蘇寧易購股權轉讓新新零售基金二期，被基金股東淘寶提名，出任第七屆董事會非獨立董事。

蘇寧易購董事會這一波高層人事異動，總計更新四席非獨立董事，除新新零售基金二期提名黃明端、冼漢迪、曹群等，張近東也提名其子張康陽作為第七屆董事會非獨立董事。

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