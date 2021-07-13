成長放緩 中國上季GDP估增7.6% 預期全年勁揚8.5%

中國 國家統計局15日將公布第2季國內生產毛額（GDP）數據，中金公司分析，雖然第2季工業增加值增速較高，但服務業仍受疫情 影響，整體走勢與服務業生產指數將有較大偏離，預測第2季GDP年增7.6%，相較今年第1季年增18.3%，成長明顯放緩。

彭博資訊報導，中國經濟在新冠肺炎疫情之後所展現的「V型復甦」勢頭，正在減緩，也對其他國家的復甦展望傳達一大警訊。

中金公司報告預測，第2季GDP年增7.6%，第3季年增5.8%，而第4季增幅僅5%，合計大陸今年全年GDP增速將達到8.5%，仍高於官方設定的6%。

新浪財經報導，中金宏觀預估，中國6月工業增加值年增7.6%，對應兩年複合增速也將由5月的6.6%下降至6.2%。

工業增加值兩年複合增速略有走弱。從高頻數據來看，上游生產開工率繼續下行，建築鋼材成交量走弱，挖掘機銷量和開工小時數也繼續走弱，6月中上旬發電量年增由5月的7.3%下降至6.5%。

大宗商品方面，能源與黑色金屬價格出現二元分化。能源方面，隨著美國疫苗接種加速，出行恢復，國際油價進一步上行；今年水電不濟支撐夏季火電需求，煤炭價格大漲。預計6月PPI年增維持高位在8.7%。

此外，中金預計CPI溫和上行，微升至1.4%。非食品消費品將繼續受PPI傳導而提速，服務消費在需求加速復甦和虛高基數逐漸消退下，將提高年增速，其中旅遊CPI有望轉正。

固定資產投資 兩年複合增速整體小幅回升。從兩年複合增速來看，預計在出口拉動和產能利用率高位背景下，製造業繼續小幅修復。

中金報告稱，考慮到去年同期基建投資的高基數，6月單月廣義基建年增或繼續小幅負增長；受開工較慢、融資收緊等因素影響，房地產投資小幅回落。預計固定資產投資完成額累計年增11.8%，對應兩年複合增速4.1%。

出口整體延續慣性，全球經濟恢復持續，6月美歐PMI繼續上升，但歐元區新出口訂單連續第三個月下滑。雖然廣東疫情對進出口帶來的擾動持續，但正處於逐步恢復中。綜合來看，預估中國6月出口年增23.1%，進口年增24%，貿易順差535億美元。