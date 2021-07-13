我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

成長放緩 中國上季GDP估增7.6% 預期全年勁揚8.5%

記者蔡敏姿／綜合報導

中國國家統計局15日將公布第2季國內生產毛額（GDP）數據，中金公司分析，雖然第2季工業增加值增速較高，但服務業仍受疫情影響，整體走勢與服務業生產指數將有較大偏離，預測第2季GDP年增7.6%，相較今年第1季年增18.3%，成長明顯放緩。

彭博資訊報導，中國經濟在新冠肺炎疫情之後所展現的「V型復甦」勢頭，正在減緩，也對其他國家的復甦展望傳達一大警訊。

中金公司報告預測，第2季GDP年增7.6%，第3季年增5.8%，而第4季增幅僅5%，合計大陸今年全年GDP增速將達到8.5%，仍高於官方設定的6%。

新浪財經報導，中金宏觀預估，中國6月工業增加值年增7.6%，對應兩年複合增速也將由5月的6.6%下降至6.2%。

工業增加值兩年複合增速略有走弱。從高頻數據來看，上游生產開工率繼續下行，建築鋼材成交量走弱，挖掘機銷量和開工小時數也繼續走弱，6月中上旬發電量年增由5月的7.3%下降至6.5%。

大宗商品方面，能源與黑色金屬價格出現二元分化。能源方面，隨著美國疫苗接種加速，出行恢復，國際油價進一步上行；今年水電不濟支撐夏季火電需求，煤炭價格大漲。預計6月PPI年增維持高位在8.7%。

此外，中金預計CPI溫和上行，微升至1.4%。非食品消費品將繼續受PPI傳導而提速，服務消費在需求加速復甦和虛高基數逐漸消退下，將提高年增速，其中旅遊CPI有望轉正。

固定資產投資兩年複合增速整體小幅回升。從兩年複合增速來看，預計在出口拉動和產能利用率高位背景下，製造業繼續小幅修復。

中金報告稱，考慮到去年同期基建投資的高基數，6月單月廣義基建年增或繼續小幅負增長；受開工較慢、融資收緊等因素影響，房地產投資小幅回落。預計固定資產投資完成額累計年增11.8%，對應兩年複合增速4.1%。

出口整體延續慣性，全球經濟恢復持續，6月美歐PMI繼續上升，但歐元區新出口訂單連續第三個月下滑。雖然廣東疫情對進出口帶來的擾動持續，但正處於逐步恢復中。綜合來看，預估中國6月出口年增23.1%，進口年增24%，貿易順差535億美元。

投資 中國 疫情

上一則

反壟斷 騰訊恐被迫放棄音樂版權

延伸閱讀

上海財大：料中國2021年全年GDP增速9.3%

上海財大：料中國2021年全年GDP增速9.3%
南韓經濟成長 上修至4.2%

南韓經濟成長 上修至4.2%

立陶宛贈台灣2萬劑AZ 預估9月到貨

立陶宛贈台灣2萬劑AZ 預估9月到貨
逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚

逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價不斷飆漲，貨櫃輪運價走勢進入多空大亂鬥。。（路透）

貨櫃運價一路飆新高 多方：只求貨快到 業者皆願付錢

2021-07-09 20:13
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
經濟學家警告，有四個理由擔心西方國家正步向「非常猛烈的危機」，其中之一是貨幣供給額仍居高不下。路透

資深經濟學家：四理由把歐美推向危機

2021-07-07 14:08
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

2021-07-09 07:23
滴滴出行App被中國監管勒令下架後，已有美國律所表示將發起集體告訴。(路透)

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

2021-07-07 23:45

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理