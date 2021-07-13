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蘋果大改款 台廠增動能

記者蕭君暉、葉亭均／綜合報導

蘋果今年秋天新品除了新iPhone備受期待之外，傳出也將推出九年來最大改款的第六代iPad mini，以及兩款搭載自行研發的M系列處理器的新款iMac桌機。市場看好，蘋果平板與iMac改款，有望吸引果粉新一波換機潮，為台積電、鴻海、仁寶等協力廠帶來新動能。

蘋果於2019年推出的第五代iPad mini，七點九吋螢幕搭A12 Bionic晶片，並支援Apple Pencil手寫筆的操控。市場傳言，蘋果正在調整iPad mini設計，包括邊框更薄並移除Home鍵。先前傳言指出，第六代的iPad mini將年底前問世，但據最新報導，最快秋季就會推出。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，第六代iPad mini「應該會在」秋季推出。他引述消息人士的說法指出，這會是該裝置「九年歷史以來最大的重新設計」，將類似iPad Air所出現的調整。

外洩的設計圖顯示，iPad mini的尺寸規格與當前款式相同，僅差距三公釐。Lightning接頭據傳已換成USB Type-C，揚聲器的部分也有所改善，同時保留Touch ID做為電源按鈕感測器的形式。

蘋果平板電腦兩大組裝廠為鴻海與仁寶，其中鴻海主要代工高階iPad機種，仁寶則以代工平價iPad機種為主。鴻海與仁寶均不評論單一客戶與訂單。

針對今年非個人電腦產品的展望，仁寶表示，第二季同樣受到零組件吃緊而影響到平板電腦等的出貨，但隨著第三季平板電腦、智慧裝置、穿戴裝置等新產品拉貨動能增溫，今年維持逐季成長、全年雙位數成長的目標。

另一方面，葛曼同步爆料，第六代iPad mini並非是蘋果規劃中的唯一產品，還包括更新的24吋iMac，以及推出第二款採用Apple Silicon的iMac產品。

報導指出，新款產品將是尺寸更大的iMac，顯然是要取代當前的27吋iMac，但可能有更大的螢幕。這款iMac可能會搭載謠傳中的M1X晶片或是M2，而不是M1晶片。

蘋果自家M系列晶片由台積電獨家代工，市場認為，隨著新iMac問世，其搭載最新的M系列處理器可望帶來更優異的性能優勢，有助帶動新一波換機潮，挹注台積電出貨同步走揚。

另外，鴻海主要生產iPhone的iDPBG鄭州廠區宣布，調高內部推薦合夥人獎金至人民幣7000元（約1080美元），這是今年以來第三次調高相關價碼；今年鴻海給予重回工廠的勞工獎勵高達人民幣8000元，是自鄭州廠2010年開始營運以來給出的最高金額。業界認為，鴻海重金找人，主要為第三季旺季需求做好人力準備，顯示出蘋果可能如期在9月發表新iPhone，隨著蘋果新機發表並大舉拉貨，可望推升鴻海業績持續上揚。

蘋果 鴻海 晶片

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