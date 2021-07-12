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紫光傳破產危機 業界：不致倒閉

記者蔡敏姿、簡永祥／台北12日電

曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國半導體「國家隊」紫光集團，因不能清償到期債券，遭債權人向北京中級法院聲請破產重整。台灣半導體界分析，紫光集團資金危機主因是過度併購，債務槓桿過高所致，未來併購實力大減，但不會倒閉，仍是記憶體界的玩家。

紫光集團去年即傳出身陷債務危機，集團旗下發行的多檔債券違約。雖然紫光集團一直表示公司正在積極開展債務風險化解工作，但最終還是被債權人向法院聲請破產重整。紫光集團表示，將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作。

不過，台灣半導體界人士指出，中國國家大基金力挺半導體項目，紫光集團仍將獲得資金奧援，重整可能改變紫光集團股權結構，但發展項目不會變，且紫光武漢廠二期仍在持續擴建中。半導體已成為大陸國家級扶植產業，不能用一般行業破產看待，況且過去債務一筆勾消的情況所在多有，預料紫光集團不會倒閉。

業界人士說，目前紫光旗下的長江存儲及武漢新芯，仍是國家扶植發展記憶體指標廠，針對債權人聲請破產保護，中共中央迄今遲未表態，似乎是在等債務清理告一段落才會出手，中國全力發展記憶體的目標不會變，且長江存儲已積極進行第二階段擴產計畫，目前該公司也是美國抵制中國購買先進半導體設備前，就買到先進設備的半導體廠，後市發展不宜輕忽。

紫光集團前身是1988年清華大學成立清華大學科技開發總公司，1993年公司改組清華紫光集團。2010年趙偉國出任董事長，並在2013年砸17.8億美元收購展訊，隔年以9.1億美元收購銳迪科，趙偉國曾狂言收購台積電、聯發科。

紫光集團近年來大幅擴張投資，獲利表現跟不上，導致集團資金緊縮，2020年上半年財報顯示，公司有息債務總額高達人民幣1567億元（約243.3億美元），當中一年內到期債務占約52%，債券融資基本集中在母公司清華控股層面。

破產 中國 債券

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