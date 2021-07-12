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中國嚴打「挖礦」 投資者兜售小型水電站

財經新聞組／綜合報導
受中國嚴打虛擬貨幣影響，發電站投資者上網兜售水電站。（拍賣網頁截圖）
受中國嚴打虛擬貨幣影響，發電站投資者上網兜售水電站。（拍賣網頁截圖）

中國嚴打虛擬貨幣，掀起「逃亡潮」，中央社報導，不少「礦主」認賠殺出，拋售顯示卡、電腦主機等挖礦工具。此外，與挖礦息息相關的發電站也受影響，有發電站投資者選擇上網出售小型水電站。

綜合媒體報導，中國監管單位近期對虛擬貨幣產業鏈祭出一系列措施。由於中國的產業環境持續緊縮，部分虛擬貨幣礦場的經營者已準備出走海外另起爐灶；另一方面，有一些沒走或是走不了的人，則開始拋售相關設備。

報導指出，除了用於挖礦的顯示卡、筆電外流入中國二手市場外，網路上也出現了不少私人經營，與挖礦產業配合的「小型水電站」，以數十萬到數千萬人民幣不等的價格出售。

報導引述了3名在拍賣網站上出售小型水電站的投資者說法，出售水電站是「出於個人理由，與嚴打虛擬貨幣挖礦無關」，不過他們均坦承，比起把電賣給國家，賣給挖礦業者的利潤更高，「我們更願意賣給比特幣的挖礦企業」。

報導引述其中一名張姓投資人提供的資料顯示，他所持有的小型水電站出售給國家的電價，每度0.189元，但是賣給比特幣的挖礦企業，每度達0.3元。

過去數年間，出售給兩方的收入確實有明顯消長。報導提到，張姓投資人的小型水電站在2016年時，出售電力給國家獲得的電費收入是人民幣460萬元（約71.4萬美元），從比特幣的挖礦企業獲得的電費收入是人民幣180萬元（約27.9萬美元），但到了2018年，這兩項數據就分別變成了人民幣270萬元和410萬元（約41.9萬美元和63.6萬美元）。

報導也指出，這類小型水電站經營者嗅到虛擬貨幣的商機後，不少人直接在水電站周邊建起廠房，並出租給有意投入挖礦的企業。一邊收租、一邊收電費，一舉兩得。

儘管小型水電站被視為是印鈔機，但是前期的投資資額大、投資回報期長，往往給投資者帶來巨大的挑戰。加上近期中國國務院金融穩定發展委員會，決議嚴打比特幣挖礦和交易行為，對於小水電站的經營造成了不小的壓力。

張姓投資人近期以人民幣6000萬元（約931.6萬美元）的價格，在二手平台上兜售持有的小水電站。他說，接手經營10年來，這座小水電站的總利潤約人民幣5000萬元（約776.3萬美元），然而至今仍有約3000萬元（約465.8萬美元）的貸款尚未還清。

另外2名受訪的小型水電站投資者也強調，出售是出自「個人原因」，與國家政策無關。

報導分析，小型水電站被放棄的原因是層層相扣，一方面發電能力不穩定，加上政府嚴打小型水電站違規建設、破壞環境等亂象叢生問題。打擊礦場的政策對小型水電展而言，是雪上加霜。

然而即便在這樣的壓力之下，仍有人對「小型水電站」有興趣。其中一名小型水電站投資者表示，出售消息刊出後，近期確實有不少人詢問。

投資 虛擬貨幣 中國

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