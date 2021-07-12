台積電擬擴大28奈米產能 未來每月估增15萬片

台積電規畫擴大成熟製程的28奈米產能。（本報資料照片）

市場傳出，晶圓代工龍頭台積電 為了滿足車用晶片 、CMOS影像感測器（CIS）、驅動晶片、網通晶片、射頻元件等客戶需求，規畫積極擴大成熟製程的28奈米產能，預計未來二到三年，28奈米總產能每月可望擴增10萬到15萬片。

市場傳出台積電有意擴增28奈米產能的地點，涵蓋台灣中科、中國南京，還有外傳仍在與當地政府討論新設廠房計畫的日本熊本和德國 的德勒斯登（Dresden），合計四大據點。針對上述傳言，因台積電將於15日舉行法說會，該公司表示，目前處於法說會前緘默期。

台積電向來在全球晶圓製造領域扮演技術領先者的角色，在今年技術論壇上，大秀代表先進技術領導地位的5奈米、4奈米和3奈米能量，同時宣布4奈米提早一季、將預計於本季開始試產，3奈米製程則依照計畫於2022年下半年量產。

不過，這一波半導體缺貨潮，主要出現在晶圓代工廠紛紛暫緩擴產的成熟型製程，迫使各大代工廠回頭擴增成熟型製程的產能，以聯電、力積電腳步最快。

台積電也在今年4月下旬的董事會上，通過將斥資28.87億美元，在南京廠新增每月2萬片28奈米產能，目標在2023年中前達到4萬片月產能。

由於德、日等國都在邀請台積電前往設廠，市場傳出，台積電內部搭配在其他國家的設廠計畫，重新調整未來產能規畫，28奈米製程被視為擴產重點，未來二到三年內，28奈米總產能可望擴增每月10萬片到15萬片。

市場傳出，台積電計畫在中科廠房以增加機台的方式，新增2萬片以上28奈米產能；原本就計畫擴產的南京廠，除原定的每月4萬片外，還計畫再增加2萬片，最高將達到每月6萬片。

還在與當地政府討論設計細節的日本和德國新廠，則分別規畫配置每月約3萬片的28奈米產能，藉以滿足當地車用、CMOS影像感測器等客戶的需求。

在傳出台積電擬擴大28奈米產能的同時，也傳出台積電5奈米和3奈米的機器設備的移入廠區進度有放緩跡象，目前仍在觀察是否為暫時現象，或是機器設備成本過高、還是客戶端需求改變所致。