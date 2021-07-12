台積電擬擴大28奈米產能 未來每月估增15萬片
市場傳出，晶圓代工龍頭台積電為了滿足車用晶片、CMOS影像感測器（CIS）、驅動晶片、網通晶片、射頻元件等客戶需求，規畫積極擴大成熟製程的28奈米產能，預計未來二到三年，28奈米總產能每月可望擴增10萬到15萬片。
市場傳出台積電有意擴增28奈米產能的地點，涵蓋台灣中科、中國南京，還有外傳仍在與當地政府討論新設廠房計畫的日本熊本和德國的德勒斯登（Dresden），合計四大據點。針對上述傳言，因台積電將於15日舉行法說會，該公司表示，目前處於法說會前緘默期。
台積電向來在全球晶圓製造領域扮演技術領先者的角色，在今年技術論壇上，大秀代表先進技術領導地位的5奈米、4奈米和3奈米能量，同時宣布4奈米提早一季、將預計於本季開始試產，3奈米製程則依照計畫於2022年下半年量產。
不過，這一波半導體缺貨潮，主要出現在晶圓代工廠紛紛暫緩擴產的成熟型製程，迫使各大代工廠回頭擴增成熟型製程的產能，以聯電、力積電腳步最快。
台積電也在今年4月下旬的董事會上，通過將斥資28.87億美元，在南京廠新增每月2萬片28奈米產能，目標在2023年中前達到4萬片月產能。
由於德、日等國都在邀請台積電前往設廠，市場傳出，台積電內部搭配在其他國家的設廠計畫，重新調整未來產能規畫，28奈米製程被視為擴產重點，未來二到三年內，28奈米總產能可望擴增每月10萬片到15萬片。
市場傳出，台積電計畫在中科廠房以增加機台的方式，新增2萬片以上28奈米產能；原本就計畫擴產的南京廠，除原定的每月4萬片外，還計畫再增加2萬片，最高將達到每月6萬片。
還在與當地政府討論設計細節的日本和德國新廠，則分別規畫配置每月約3萬片的28奈米產能，藉以滿足當地車用、CMOS影像感測器等客戶的需求。
在傳出台積電擬擴大28奈米產能的同時，也傳出台積電5奈米和3奈米的機器設備的移入廠區進度有放緩跡象，目前仍在觀察是否為暫時現象，或是機器設備成本過高、還是客戶端需求改變所致。
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