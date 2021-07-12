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台積南京廠擴產 傳美施壓取消

財經新聞組／綜合報導

媒體報導，台積電有意擴大旗下南京廠晶片產能的計畫，引發美國疑慮。華府擔心台積電這項計畫對北京推動晶片自足企圖心的潛在助益，正施壓取消。台積電11日回應，目前逢公司法說會前緘默期，不回應市場傳言。

據了解，市場會有「台積電南京廠擴產遭美方施壓」的傳言，起因於先前美國要求荷商艾司摩爾（ASML）生產的半導體晶圓製造關鍵顯影機台不得銷售 中國，藉此阻撓以中芯國際為首的中國晶圓製造業者勢力擴大。當時市場誤解為ASML遭限制銷陸的顯影設備涵蓋最先進的極紫外光（EUV）微影機，以及用於成熟製程的深紫外光（DUV）微影機。

由於台積電南京廠主要以成熟製程為主，使用的是DUV機台，引起市場聯想「美方施壓，導致台積電南京廠無法擴產」，不過事後證實，ASML僅EUV機台限制銷往中國，DUV機台不受影響，台積電南京廠仍可順利取得DUV機台擴產。

媒體報導，美國比起實際利益更重視產業霸權地位，是該國對台積電施加壓力的原因。台積電是美國和中國貿易糾紛重要一環，該公司調整計畫，可望成為美國阻止三星電子、格芯（GLOBALFOUNDRIES）和其他公司在中國興建晶圓代工廠的工具。

台積電今年4月宣布，將斥資28億美元擴建南京廠。據台積電規畫，南京廠將以28奈米和其他技術水準較低製程生產汽車晶片，營運啟動時間將落在2022年第2季至2023年1月，目標月產能4萬片。台積電財報資料顯示，南京廠2019年營運順利轉盈，去年獲利超過新台幣120億元，但占台積電整體獲利比重不到3%。

海外布局方面，台積電已開始在美國亞利桑那州建5奈米廠，預計2024年量產、月產能2萬片，並決定在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心、預計今年完成，將可加強和日本生態系夥伴在三維晶片（3DIC）材料方面探索。

台積電 美國 中國

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