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貨櫃海運價今年連第15漲 台灣海運三雄將跟進

記者邱馨儀、黃淑惠／台北12日電
貨櫃海運附加費又要調漲，單次每櫃加價上看2000美元，台灣海運三雄將跟進（路透）
貨櫃海運附加費又要調漲，單次每櫃加價上看2000美元，台灣海運三雄將跟進（路透）

貨櫃海運業本周起將迎來兩次「綜合費率上漲附加費」（GRI）上漲，包括7月15日、8月1日起，遠東到北美運價中，單次每櫃加價上看2000美元，GRI第15連漲箭在弦上，估台灣海運三雄長榮、陽明、萬海也將跟進。

據悉，今年上半年貨櫃海運GRI已13度調漲，每次漲價額度每TEU（20呎櫃）900～1800美元、每FEU（40呎櫃）1000～2000美元不等；近期，海運市場針對GRI已確定將再漲兩次，迎來第15漲，漲價額度至少與過去單次漲額相仿，甚至有過之。

在運價持續上漲的加持下，法人預估，海運三雄加總的市占率雖僅不到一成（9.9%），但獲利率維持高檔，上半年淨利可望來到1,650億元，有望勝過已經公布第2季獲利成績的大陸中遠海運，甚至挑戰龍頭馬士基的上半年獲利絕對數字。其中，中遠在國際市占率達12.4%，是亞洲第一大航商，上半年淨利逾人民幣370億元（約57.4億美元）。

對於7、8月GRI續漲，不受美國官方關切的影響，業內人士說，美國總統拜登近期關注美國出口競爭力問題，特別簽署「反壟斷」行政命令，其重點聚焦在勞工、醫療保健、科技、農業等領域等有關問題，而海運業屬全球競爭行業，拜登也親自在推特上說明他的本意在「維護自由競爭」，而最大航商市占率僅不到17%，一者航商本身非拜登關注的對象，其次國際運價也非其關注的項目。

業內人士指，拜登近期針對反壟斷簽署行政命令，針對運輸一項約束航商收取貨櫃在美國內陸的延滯費用（D&D），但非指國際海運運價，否則FMC（美國聯邦海事委員會）也不會准許8月附加費調漲。

業界認為，近兩日市場對海運的錯殺，可望恢復正常。

根據9日SCFI最新資料顯示，貨櫃運價綜合指數達3,932.35點，創歷史新高紀錄。遠東到美西航線每FEU運價5024美元，上漲80美元，漲幅1.6%，續創新天價，而遠東到美東每FEU運價大漲102美元，來到9356美元，漲幅1.1%。

特別的是，海運業界認為，本季是貨櫃海運的傳統海運旺季，歐美大型零售商的庫存維持低水位，為了加緊鋪貨、補庫存水位，為耶誕的購物季加緊採購，換言之，今年運價的天花板在哪裡，沒有人知道。

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