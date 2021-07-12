中國電動車大賣 引爆電池荒 5年內缺口恐達40%

中國電動車賣太好，引發「電池荒」來襲！小鵬汽車CEO何小鵬透露，他在寧德時代的電池工廠待了一星期才拿到貨。(中新社)

中國電動車 賣太好，引發「電池荒」，小鵬汽車 CEO何小鵬透露，他在寧德時代的電池工廠待了一星期才拿到貨。研究機構SNE Research更預測，未來五年動力電池缺口將高達40%。

在中國政策扶植的推波助瀾下，電動車需求端強烈，動力電池作為新能源汽車的心臟，其重要性不言而喻。中國車用電池龍頭寧德時代股價連日上漲，市值超過人民幣1.3兆元（約2018億美元），背後凸顯的卻是電動車產業的「電池荒」問題。

政策補貼支撐新能源車市蓬勃發展，昔日買傳統燃油車根本買不到車牌，因中國許多城市每年發放的車牌有固定限額，必須抽籤。但買電動車很容易上牌照，還有停車費、電價、道路通行費等優惠政策，帶動今年電動車大賣。

央視財經報導，中國汽車工業協統計顯示，今年上半年新能源車產銷年成長逾兩倍。其中，小鵬汽車6月銷量年增高達六倍，理想汽車銷售年增逾三倍，反應市場需求熱絡。

全球新興能源市場調研機構SNE Research預測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求達406 GWh（10億瓦時），而動力電池供應預計為335 GWh，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴大到約40%。

寧德時代董事長曾毓群近日在股東大會表示，客戶最近催貨讓他快受不了。為滿足車企需求，各大動力電池公司開足馬力。江西某鋰電池動力工廠品質部總監黃敬平表示，公司從開年到現在，基本上沒有停產，一個月基本上28天滿負荷生產。

中國多家動力電池廠商也面臨著類似境況，近日億緯鋰能公告披露，公司現有場地及生產線已滿負荷運轉，但近一年仍將供不應求；寧德時代發布投資者調研紀要指出，供應鏈資源緊缺是公司急需解決的問題之一。

面對電池短缺，車企們抱緊動力電池廠商的「大腿」。長城汽車於今年6月初與寧德時代簽署長達十年的動力電池戰略合作框架協議。特斯拉也與寧德時代簽下四年長約，特斯拉執行長馬斯克就曾多次表露對於電池供應緊缺的擔憂，直言供貨商給多少，特斯拉就買多少。