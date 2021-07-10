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鴻海證實 將在威州廠打造電動車

財經新聞組／綜合報導
鴻海證實，與合作夥伴美國加州電動車廠Fisker正和美國威斯康辛州當局進行討論，盼在當地從事電動車製造。（本報資料照片）
鴻海證實，與合作夥伴美國加州電動車廠Fisker正和美國威斯康辛州當局進行討論，盼在當地從事電動車製造。（本報資料照片）

中央社報導，鴻海9日證實，與合作夥伴美國加州電動車廠Fisker正和美國威斯康辛州當局進行討論，盼在當地從事電動車製造。

「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）報導，鴻海透過聲明表示：「鴻海和Fisker 正在進行設廠選址，因此已接觸威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation，WEDC），盼討論電動車生產計畫。我們期待與對方的討論。」

鴻海5月宣布與Fisker正式簽署框架協議，將以美國為首個製造據點，以MIH平台為基礎共同開發輕量化電動車平台，首款Fisker電動車2023年第4季量產，售價不包含補貼將低於3萬美元。

鴻海當時並表示，目前車款外觀設計已完成，達到雙方共同投資的PEAR（Personal Electric Automotive Revolution）專案進度，並已遴選出數家關鍵零組件供應商，Fisker未來將透過鴻海取得穩定的晶片跟半導體供應。

「密爾瓦基哨兵日報」向WEDC申請調閱與Fisker的相關討論公共紀錄，但已於6月29日收到拒絕回函，理由是可能影響威州與有意投資企業的討論。此後也未傳出Fisker與WEDC宣布達成協議的消息。

鴻海旗下工業富聯5月表示，在美國威斯康辛州廠區新產能第2季已投產，獲得多家客戶。市場人士指出，新產能以伺服器和雲端運算用網通設備製造為主。

鴻海 電動車 美國

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