中國人行下周降準2碼 釋放1549億美元資金

中國 國務院常會本周三喊話兩天後，人民幣1兆元（約1549億美元）的全面降準如期而至。

中國人民銀行9日宣布，7月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不含已執行5%存款準備金率的部分金融機構，降準釋放長期資金約人民幣1兆元，穩健貨幣 政策取向沒有改變。

證券業內人士表示，降準最大利多在於可貸規模增加，市場流動性將有所好轉，對股市是利多，銀行股被看好，也有機會緩解房地產企業資金鏈；因降準會增加降息預期，推動債券等資產價格上漲，而債券是保險 公司主要投資標的，保險業也跟著看好。

中國國常會在7日提及「將適時運用降準等貨幣政策工具」，9日隨即宣布降準。人行稱，穩健貨幣政策沒有改變。此次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。

人行官網公告，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，中國堅持貨幣政策的穩定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支持力度。

不下調部分金融機構存款準備金率的主因是5%的存款準備金率是目前金融機構中最低的，保持在這水平有利於金融機構兼顧支持實體經濟和自身穩健經營。

人行指出，今年上半年基本回到疫情前的常態，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），有一部分資金被金融機構用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金占比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。

路透報導，2018年12月以來，中國國常會第六次提出降準或定向降準建議，在前五次相關建議後的八個工作日內，有四次實施降準或定向降準，定向降準釋放流動性在人民幣1000至5500億元（約154.9至852億美元），全面降準釋放流動性在人民幣8000億元（約1239.3億美元）左右。

分析稱，中國經濟正逐步恢復，只是持續攀升的PPI以及國際大宗商品的上升正在擠壓實體經濟的利潤，是此次降準的主因。