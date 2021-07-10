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曾揚言收購台積電 紫光遭債權人向法院申請破產重整

記者蔡敏姿／綜合報導
中國半導體「國家隊」清華紫光集團，去年爆發債務危機，9日公告，被債權人徽商銀行向法院申請對集團進行破產重整。（美聯社）
中國半導體「國家隊」清華紫光集團，去年爆發債務危機，9日公告，被債權人徽商銀行向法院申請對集團進行破產重整。（美聯社）

曾揚言要收購台積電、合併聯發科的中國半導體企業紫光集團，9日因為不能清償到期債券，被債權人之一的徽商銀行向此北京中級法院申請破產重整。

中國半導體「國家隊」紫光集團，去年爆發債務危機，債權人徽商銀行對紫光提出資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請破產重整。

澎湃新聞報導，紫光集團9日收到北京市第一中級人民法院的通知書，債權人徽商銀行以紫光集團向法院申請對紫光集團進行破產重整。集團表示，將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作。

紫光集團去年身陷債務危機，集團旗下發行的多檔債券違約。雖然紫光集團一直表示公司正在積極開展債務風險化解工作，但最終還是被債權人向法院申請破產重整。

紫光集團前身是1988年清華大學成立清華大學科技開發總公司，1993年公司改組清華紫光集團。2010年，趙偉國出任董事長，並在2013年砸17.8億美元收購展訊通信，隔年以9.1億美元收購中國IC設計廠銳迪科，當年也成功挖角台灣DRAM教父的前華亞科董事長高啟全擔任紫光集團全球執行副總裁，引發半導體業界震撼。趙偉國曾狂言收購台積電、聯發科。

紫光集團近年來大幅擴張投資，獲利表現跟不上，導致集團資金緊縮，釀成無力償債的惡果。紫光集團的資金危機，主因是過度併購，加上債務槓桿過高所致。

紫光集團2020年上半年財報顯示，公司有息債務總額高達人民幣1567億元（約242.7億美元），當中一年內到期的債務占約52%，債券融資基本集中在母公司清華控股層面。11月更爆出債務違約人民幣13億元（約2億美元）、12月的4.5億美元債券也無法償還。

為了解決債務問題，近日傳出紫光集團正與阿里巴巴進行磋商，作為整體債務重組計畫的一部分。不過，具體內容尚未公布。經濟通通訊社報導，債務計畫中，南方電網、北京電子控股、無錫市政府及私募股權公司北京建廣資產，合共四名投資人已各自提交重組計畫。

如今卻遭債權人向法院提出破產申請中國紫光集團半導體「中國夢」恐難圓。

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