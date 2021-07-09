長榮6月營收再創新高 年增140.4%

長榮8日公告6月營收為377.2億元，再創新高。（本報資料照片）

長榮 8日公告6月營收 為377.2億元新台幣(約13.3億美元)，再創新高，年增140.4%，月增9.5%，符合市場預期。本土法人認為，蘇伊士、鹽田港推升第2季運價季增16%，預期本季旺季效應發酵、運價將續增，將推升海運三雄營運豐收。

長榮第2季營收999.1億元，直逼千億元大關，為單季新高，季增率為10.7%；上半年營收1898.6億元，也是同期新高，年增117.3%。

法人認為，長榮旗下貨櫃輪「五大金剛」陸續報到，不僅6、7月營收有想像空間，8月開始歐洲線競爭力大躍進，營運更值得期待。

根據最新出爐的「世界貨櫃指數 」（Drewry Index），再漲4.7%，每FEU（40呎櫃）平均報價創下8795美元歷史新高紀錄。

法人分析，首先「長賜輪」在蘇伊士運擱淺已獲得解決，7月7日已放行待檢修完畢後即可前往歐洲卸貨，再度重回長榮航歐洲線隊伍；其次，長榮海運之前訂造12艘2.4萬TEU（20呎櫃）超大型貨櫃輪，預計7月底交第一艘船，9月可望再交第兩艘，今年度會交到四艘，隨著2.4萬TEU大船加入後，長榮在歐洲競爭力將銳不可擋。