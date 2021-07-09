樓市信貸收緊 中國房企上月銷售欲振乏力

今年上半年，從融資 、買地到賣樓，房企賺錢的每個環節都被拷上枷鎖，包括房企「三條紅線」（資產負債率不超過70%、淨負債率不超過100%、現金短債比不小於1）警告，滾燙的樓市被信貸收緊澆上冰水，儘管房企6月推盤不少，但業績已欲振乏力。

第一財經日報報導，在前十大房企中，6月銷售情況明顯變差，保利銷售金額約501億元人民幣(約77億美元)，年減27%，另外，包括碧桂園、恆大、萬科的6月銷售金額各為723億元、712億元、650億元銷售額，分別年減11%、年減6%及年減11%。

前十大房企中唯獨排名第一的融創在6月銷售金額789.8億元年增45%。可能有大型建案集中入帳所致。

在北京 的灼灼烈日下，某規模房企人士無奈表示，現在房企內卷（意指競爭激烈）太嚴重了，不敢下班、假裝加班，在地產圈早已氾濫成災，年中業績搶收時，這種焦灼與壓力更是如影隨形。

實際上，房企6月業績表現欠佳，與樓市的整體走勢有關。克而瑞數據顯示，6月典型城市商品住宅成交熱度略有回落，30個監測城市預計成交規模達2,982萬平方公尺，與上月相比下降5%，較2019年同期增幅為9%。