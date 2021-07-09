反支付壟斷 中國訂螞蟻條款 監管措施將擴及其他業者

螞蟻集團去年底以來就遭遇一連串的金融監理整頓。(路透)

中國 最大第三方支付業者螞蟻集團 去年底以來就遭遇一連串的金融監理整頓，中國人民銀行副行長范一飛8日強調，針對支付市場出現的不規範行為，人行還會持續予以規範。對螞蟻集團採取的措施，也會推行到其他的支付服務市場主體。

范一飛8日出席國務院 新聞辦公室舉辦的一場記者會，在被問及支付行業相關問題時表示，這幾年中國支付產業發展速度很快，近年來都保持50%以上的增長率，但在發展過程中也出現壟斷、資本無序擴張等不規範的行為。

范一飛稱，下一步人行會繼續本著促使支付市場更好、更快發展的同時，針對支付市場出現的不規範行為持續予以規範。

他表示，支付市場壟斷現象不僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情況。「對螞蟻集團採取的措施，我們也會推行到其他的支付服務市場主體」。

人民銀行支付結算司司長溫信祥在同一場記者會上則公布人行的統計數表示，2020年中國支付系統處理的支付業務金額高達人民幣8195兆元(約1270兆美元)，是中國同期GDP的81倍。

他指出，根據普華永道的調查，中國移動支付使用率86%，位居全球第一，是美國的兩倍以上，是全球平均水平的2.5倍。

去年11月初，就螞蟻集團即將於上海與香港同步上市的前夕，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局突然連袂對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、執行長胡曉明進行監管約談。螞蟻集團上市案最終被臨時喊停。

另外，中國國家市場監管總局、商務部等五部門8日發布「公平競爭審查制度實施細則」，要求不得設置不合理或者歧視性的准入和退出條件，未經公平競爭不得授予經營者特許經營權。有媒體解讀，該細則對電商等業者的管理更加嚴格。

五部門表示，該「實施細則」是為了全面落實公平競爭審查制度，健全公平競爭審查機制，規範有效開展審查工作。

在市場准入和退出標準方面，「實施細則」規定，不得設置不合理或者歧視性的准入和退出條件，包括設置明顯不必要或超出實際需要的准入和退出條件，排斥或限制經營者參與市場競爭；沒有法律、行政法規或國務院規定依據，對不同所有制、地區、組織形式的經營者實施不合理的差別化待遇，設置不平等的市場准入和退出條件。