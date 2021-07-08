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熱錢匯出 新台幣貶破28元 近2個月來新低

記者陳美君／台北報導
熱錢大舉匯出，台北匯市爆量貶值、闖破28元整數大關。（路透）
熱錢大舉匯出，台北匯市爆量貶值、闖破28元整數大關。（路透）

熱錢大舉匯出，台北匯市爆量貶值、闖破28元整數大關。受到國際美元轉強、外資抽腿撤離影響，新台幣匯率昨（8）日貶值4.1分，以28.034元作收，連三貶並為近二個月新低，總成交量擴大至19.1億美元。

台北匯銀主管指出，外資昨日一天至少匯出逾8億美元，拖累新台幣匯率走勢，但當匯價貶至28元附近時，場外出口商隨即一湧而上、蜂擁拋匯，匯市交投趨熱，總成交量擴大至19.1億美元。

匯銀主管分析，美元走勢滿強的，且台灣主要貿易對手國韓元疫情擴大、使韓元加速貶值，匯市昨日湧現明顯的外資匯出潮，估計至少有8億美元以上，帶動新台幣匯率貶破28元大關。

交易員指出，美國聯準會公布6月FOMC會議紀錄透露，最快今年就會縮減資產購買，此消息促使美元飛漲，台北匯市因此上演了出口商與外資的激烈對作戲碼。

匯銀主管指出，外資雖然在股市沒賣多少、台股指數還上漲，昨天卻匯出不少、在匯市買美元買很兇。展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，台積電下周四將發放股息，若外資匯出股利，會使美元需求升溫，使新台幣匯率易貶難升；估計短期內，新台幣匯率將位於27.8~28.2元區間波動。

國銀交易室主管認為，台北匯市昨日爆量重貶，除國際美元走強因素外，可能與韓國疫情擴大、韓元重貶有關。如果亞洲疫情沒有控制好，資金就可能基於避險需求而撤出，對亞洲新興市場股匯走勢不利。至於這一趨勢究竟是短期現象，還是轉變成中長期趨勢，仍須密切關注。

聯準會7日公布的6月決策會議紀錄顯示，與會官員普遍認為美國經濟復甦尚未達到出現實質性進一步進展的程度，但一致認為，須為通膨或其他風險實現的可能情況做好採取行動的準備。會議紀錄反映，Fed內部在上月會議中對於新的通膨風險和相對高的失業問題意見分歧，多位與會委員認為，達成縮減資產收購計畫條件的時間點會比原先預期早一些。

匯率 疫情 美國

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