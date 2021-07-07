我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言

中國拍賣金屬儲備 銅鋁1天就搶光

記者林宸誼／綜合報導
中國拍賣金屬儲備，銅鋁一天就搶光。（搜狐新聞）
中國拍賣金屬儲備，銅鋁一天就搶光。（搜狐新聞）

受全球流動性寬鬆等多重因素影響，全球銅和鐵礦石等主要工業用大宗商品價格飆升，中國官方近期接連出手試圖降溫，國家糧食和物資儲備局6月就公告，將在7月5日到6日出售銅、鋁和鋅國家儲備，結果只用了1天，就把所有要拍賣的銅鋁出售完畢。

路透報導，由於金屬價格上漲推高了中國製造商的原材料成本，官方罕見做出平抑金屬價格漲勢的舉動。

這2天原本要拍賣的銅、鋁和鋅，分別為2萬噸、5萬噸和3萬噸，總共有10萬噸金屬，只允許製造商和加工商投標，不會公布買家名字，但原定2天的拍賣在第1天就把銅鋁給賣完了。

一家國營金屬公司人士表示，鋁以每噸人民幣1.8萬元的價格出售，比5日上海期貨交易所的鋁結算價便宜5.3%。

銅在拍賣開始75分鐘後就賣光了，消息人士指出，銅拍賣價約每噸人民幣6.7萬元，比8月交割上海期銅便宜1.6%。

鋅則是沒有看到銷售公告，但消息人士表示，價格約每噸人民幣2.1萬元，上海期鋅價格約人民幣2.2萬元。

這次總共10萬噸金屬，只是國儲局今年計畫投放的第一批，下一次拍賣的日期還沒有公布

拍賣 中國

上一則

大仁說財經 | 主題公園看好今夏業務，股價水漲船高

下一則

滴滴股價連挫3日 美3家律所將發動集體訴訟

延伸閱讀

路透再踢爆 中國產檢公司疑與軍方共享基因資料

路透再踢爆 中國產檢公司疑與軍方共享基因資料
保育動物「貉」出沒小區 上海人恐慌 隨身帶棍防身

保育動物「貉」出沒小區 上海人恐慌 隨身帶棍防身
人物誌（一）╱張祥華從中國帶20元來美 三度創業成功

人物誌（一）╱張祥華從中國帶20元來美 三度創業成功
69名「情感挽回大師」上海被捕 500多個情場失意人受騙

69名「情感挽回大師」上海被捕 500多個情場失意人受騙

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

2021-07-06 20:45
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

2021-07-07 19:28
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護