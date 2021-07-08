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歐美需求回暖 台灣出口連12月正成長

記者翁至威／台北8日電

中華民國財政部7日公布6月出口366.5億美元，是歷年單月次高，年增35.1%；財政部統計處長蔡美娜表示，6月出口可用一個「熱」字形容，已連續12月正成長。

蔡美娜指出，出口好熱，可歸功於歐美需求回暖、供需緊俏價格上漲、新興商機持續活絡、蘋果新機備貨效應等四大利多，使出口表現強勢不墜。此外，第2季出口創歷年單季新高，上半年累計出口規模也創歷年同期新高。

同時，出口帶動進口衍生需求，6月進口規模315.1億美元，也是歷年單月次高，年增逾四成；顯現旺季來臨前廠商積極備料，使當中的農工原料進口成長五成二，資本設備進口也因廠商採購機械設備，年增約兩成五。

各項主要出口貨類當中，電子零組件表現最亮眼，6月出口145.1億美元，創歷年單月新高，年增近三成，連續26個月正成長，超越金融海嘯後復甦期，創下近16年來最長的成長周期。

蔡美娜分析，主要是晶片買氣強勁，且國際高階手機拉貨需求啟動，帶動積體電路出口創紀錄，加上被動元件、二極體也相當熱絡，種種正面因素挹注電子零組件出口。

至於資通與視聽產品、光學器材，持續受到居家辦公、線上學習等宅經濟需求加持，6月出口年增率也有兩至三成左右。

不僅科技產品領軍，蔡美娜表示，傳產貨類6月出口表現也是「熱力四射」，包括礦產品、塑橡膠及其製品、化學品，都受到國際原油行情走高影響及市場買氣提振，加上去年基期較低，成長幅度都相當驚人，礦產品出口年增率甚至高達八成七。

紡織品受惠歐美疫情趨緩，服飾消費需求反彈，年增率逾五成；基本金屬及其製品受到歐美、東協等基礎建設需求拉抬，以及中國大陸取消鋼鐵出口退稅導致供應吃緊、價格上漲，年增率也近四成七。

展望未來出口，蔡美娜分析，依據以往季節走勢評估，預計7月出口規模約在364億至374億美元間，換算年增率約29%至33%，可望連續13個月正成長。

不過蔡美娜也表示，去年8月起，單月出口規模就跳升至300億美元以上，這也代表今年8月過後，出口年增率成長有限，較不容易看到超過三成的高度成長。

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