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在美中概股 部署赴香港二次上市

記者李仲維／綜合報導

近日有滴滴、滿幫、BOSS直聘等中概股企業接受中國官方的網路安全審查，讓中國互聯網來美上市計畫變得更加謹慎。有消息指，部分中概股完成赴美上市後，已經內部同時研究探討赴港二次上市的可行性。

在風聲鶴唳之下，第一財經報導，一家已為上市籌備多時、只差臨門一腳的科技公司，在高階主管幾經糾結之後，近日最終決定推遲原本計畫提交給美國證券交易委員會的招股書，並稱：不冒險了，先看看形勢再說。

據報導，更有部分中概股完成赴美上市後，已經內部同時研究探討赴港二次上市的可行性。

數據顯示，今年上半年，美股市場共有35家中國企業首發上市，融資金額為123億美元，IPO數量和融資額分別較去年同期增長119%和373%。對比去年全年，共有33家中國企業赴美上市，合計融資121億美元。

在上述35家赴美上市的中概股中，超過半數已經跌破發行價。例如每日優鮮在上市首日創今年赴美上市公司的最大跌幅，水滴公司較IPO定價12美元已經下跌近半，而創今年以來IPO融資規模最大的中概股滴滴，一夜下跌近20%。

中概股上市後表現低迷，破發現象頻頻的同時，近日的網路安全審查，讓業界更加關注赴美上市中概股的命運。

華興證券（香港）首席經濟學家龐溟表示，美國參眾兩院通過《外國公司問責法》目前給予相關公司三年的寬限期，所以部分滿足美國上市標準的擬上市企業可能考慮先赴美上市，待滿足香港交易所第二上市或雙重主要上市等方式對在美國上市年期標準後，再部署在香港第二上市或雙重主要上市。

此外，中國中央辦公廳、國務院辦公廳6日發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》中，也提出加強中概股監管。這意味監管機構正在積極研究和參與跨境審計監管的合作，解決海內外監管部門不同訴求的衝突。

中國 美國 融資

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