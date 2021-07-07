全球5G手機10強 中國廠商占七家

國際研究機構Strategy Analytics發布「全球5G 和LTE收益及廠商ASP報告」稱，第一季，中國 廠商OPPO、vivo和小米5G智能手機 銷售額達150億美元，僅這三家供應商的5G收益就幾乎是同期4G LTE收益的兩倍。

智通財經報導，統計顯示，中國智慧手機廠商正飛速地從4G轉向5G。隨著高端設備轉向5G，4G LTE手機市場規模在今年第一季縮水一半。

報告顯示，第一季，5G收益年增長超過500%。蘋果在5G出貨量和收益方面領先，同時還在4G LTE收益方面領先。在全球5G收益前十強中，有七家中國廠商，如OPPO、vivo和小米。

在第一季全球5G手機市占率中，蘋果登頂、OPPO其次、vivo第三、三星第四、小米第五。值得注意的是，vivo 5G手機在全球的出貨量中達到1940萬部季增62%，成長勢頭強勁。

雖然中國廠商在從4G過渡到5G的過程中成功地獲得愈來愈大的市占率，但就消費者的付費意願而言，它們還無法與蘋果和三星等標誌性品牌媲美。然而，中國廠商正積極瞄準更有利可圖的中高端設備，並正在縮小5G智慧手機平均售價（ASP）差距。