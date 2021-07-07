分析師：英特爾沒把台積電當合作夥伴

英特爾（Intel）執行長基辛格6月下旬付費在「POLITICO」投書，強調「美國優先 」，直指美國應該重點扶植像英特爾這樣的美國本土晶片業者，而不是只來美國設廠的外國企業。時隔一周，「日經」又傳出英特爾包下台積電 3奈米的產能比蘋果還多。分析師批評英特爾「打從心裡」沒把台積電當合作夥伴，也擔心未來台積電無法獲得公平的補助和優惠。

台積電對此表示，台積電美國廠已經正在動工，且未來定位將承接全球客戶。對於英特爾提出美國晶片補貼應以「美國優先」，台積電則表示：「英特爾是公司長期合作夥伴，不評論個别客戶的任何評論及方針。」

據了解，美國政府目前積極串接友好國家的半導體廠加入美國半導體聯盟，台灣的台積電、聯發科及南韓的三星都是聯盟成員。

美國政府也透過晶片補貼政策，爭取台積電和三星擴大在美國設立晶圓製程廠。台積電已啟動投資 120億美元在亞利桑那州的建廠工程，台積電這項投資也獲得美政府獎勵，不因英特爾提的美國優先而有所改變。

不過，基辛格的投書引發投資圈關注。知名半導體產業分析師陸行之在臉書發文批評英特爾「打從心裡」沒把台積電當合作夥伴，爭搶美國政府將提供的巨額補助。現在英特爾代工能力還沒趕上來，只是暫時逼不得續找台積電代工。

他認為，台積電赴美設廠如果未來不能獲得公平的補助和優惠，也就不必太認真，「弄個樣板廠敷衍一下就好」，不要執意增加成本那麼高的產能。

基辛格6月24日在「POLITICO」付費刊出文章，以「不只是製造，美國晶片投資須支持美國優先」為題，主張美國政府應把納稅人的錢，投資在美國的智慧財產和能力，也就是國內擁有專利和人才。他特別舉例台積電這類外國晶片製造商，到美國來搶政府補貼，但是最有價值的智財留在自己國家。陸行之說，基辛格這篇文章「簡直是針對台積電而來」。