中國移動 進軍物聯網晶片領域

中國移動。 （Getty Images）

中國 電信巨頭中國移動宣布投入晶片 製造成立芯昇科技，進軍物聯網（IoT）晶片製造業，並強調，芯昇科技將以晶片設計領域為主，並計畫科創板上市。

路透報導，中國移動全資子公司芯昇科技於7月正式獨立營運，其目標為促進中國國家積體電路產業振興。芯昇科技總經理肖青在成立儀式上，強調將推進晶片國產化 ，解決晶片內核卡脖子問題。

中國晶片製造最出名就屬華為海思，但受到美國制裁，無法生產麒麟晶片，手機平板等業務因此斷供。肖青表示，芯昇科技將以「創芯驅動萬物互聯，加速社會數智化轉型」為使命，圍繞物聯網晶片國產化，解決晶片內核卡脖子問題，以促進國家積體電路產業振興為目標，開展產品研發、生態建設。

他還透露，下一步將成立聯合實驗室、申請國家重大專項、對外資本合作、引進高端人才、成立海外研發中心、登陸科創板謀畫新布局。

特別的是，芯昇科技將重點進軍物聯網晶片製造業，據了解，物聯網晶片相較傳統晶片的使用場景，更加具有特定性與指向性，因此，物聯網晶片包含的不僅是晶片研發技術，也含括細分場景解決方案，如安全晶片、行動支付晶片、通訊頻射晶片、身份識別晶片等。

澎湃新聞報導，中移物聯網副總經理劉春陽表示，在科改以及晶片「卡脖子」的背景下，芯昇科技未來將在晶片領域做出新的規模、鍛造新的能力、開創新的機制，進行新的布局。

中國國家網信辦發布「數字中國發展報告」點名，「十四五」時期要推動物聯網全面發展，打造支持固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。物聯網晶片將迎來巨大發展商機。

中移動上月報告稱，全力推進以5G 為代表的新型基礎設施建設，已累計開通5G基站超過46萬個，為中國全國地市以上城區、部分縣城及重點區域提供5G獨立組網商用服務。相比其他廠商，中國移動做大物聯網晶片已經贏在起跑點，更具發展優勢。