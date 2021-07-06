全球最低稅負制 影響154家台企

經濟合作發展組織（OECD）近期通過全球最低稅負15%的共識，最快2023年上路，根據台灣 的財政部 統計，目前跨國企業母公司在台灣的企業，共有154家已達適用全球最低稅負的營收 門檻；同時，針對母公司設於海外的台商，也有可能納入課稅，影響範圍必然更大。

安侯建業稅務會計師林棠妮指出，就在20國集團（G20）財長本周召開會議的前夕，OECD當中約莫130個國家和地區，於7月1日已率先達成協議，同意實施全球最低企業稅率為15%，全球反避稅行動，將進入白熱化的階段。

林棠妮表示，許多企業在東南亞地區投資，名目稅率雖然較高，卻因為享受租稅優惠等因素，讓實質稅率低於15%，就可能受到全球最低稅負追稅。

哪些台商集團可能入列呢，林棠妮指出，全球最低稅負的適用對象，與現行國別報告申報門檻相同，也就是集團合併年營收達7.5億歐元（約新台幣270億元、8.9億美元）的跨國企業，根據這個標準，包括「護國神山」台積電，以及「電子五哥」鴻海、廣達、英業達、仁寶、緯創，都很可能被框入。

財政部賦稅署表示，跨國企業母公司在台灣，且全球營收達到上述標準的企業，須申報國別報告，以最新申報2019年度來看，台灣共有154家營收達標；台灣跟進國際立法後，未來上述台商集團的實質稅率未達標準者，台方將會有權把課稅權拉回台灣。

有關後續期程，勤業眾信會計師廖哲莉表示，所謂的全球最低稅負制，與台灣最低稅負制不同，主要是防止跨國企業利用國家間稅率不同，將利潤分配至稅率低的國家，新制可視為各國政府反避稅的「終極武器」。

廖哲莉表示，G20和OECD陸續於本周進行最低稅負制提案討論，預計今年10月完成執行計畫、2022年完成技術工作，並自2023年起實施。