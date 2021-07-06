反壟斷 中國傳將阻止騰訊合併虎牙、鬥魚

路透引述知情人士稱，中國反壟斷當局將阻騰訊合併虎牙及鬥魚。(路透資料照片)

路透引述消息人士報導，中國 反托拉斯，國家市場監督管理總局將正式阻止騰訊合併遊戲直播媒體網站虎牙和鬥魚的建議。

報導指出，其中兩名消息人士表示，中國最大社群媒體 和遊戲公司騰訊提出的修正幅度不夠，無法符合國家市場監督管理總局針對放棄專有權的要求。

要求匿名的消息人士表示，國家市場監督管理總局通知騰訊，無法在它首次提出申請的180天內完成審查後，騰訊在最近撤回之前的反托拉斯審查的合併申請，提出了新申請案。

騰訊、虎牙、鬥魚和國家市場監督管理總局都未立即回應路透尋求評論的要求。

騰訊去年首次宣布虎牙和鬥魚合併計畫，目的在整併其兩家公司的持股。根據數據公司MobTech，虎牙和鬥魚合計占中國遊戲直播市場80%。中國遊戲直播市場產值超過30億美元，目前正在快速成長。

騰訊是虎牙的最大股東，持有36.9%股權，同時也擁有鬥魚三分之一股權。虎牙和鬥魚都在美國 上市，兩家公司合併市值達60億美元。

路透3月引述消息人士披露，騰訊在這起合併案必須讓步，才能化解當局的反托拉斯疑慮。

另外，消息人士稱，騰訊收購非上市搜索引擎搜狗的計畫，將於本月獲得國家市場監管總局的批准。