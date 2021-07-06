我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中國智庫：深圳、北京、上海買樓負擔 排全球前3

記者羅印冲／綜合報導
深圳房價越來越高，居民壓力也越來越大。(路透)
深圳房價越來越高，居民壓力也越來越大。(路透)

中國智庫「如是金融研究院」日前發表報告，比較了全球20個核心城市的樓價及居民負擔水平。報告指，深圳、北京和上海的買樓負擔排在全球前三名，第四、五名則分別是香港、廣州。

香港01引述該報告指，比較了全球最具代表性的20個核心城市，包括北京、上海、廣州、深圳、香港、倫敦、新加坡、紐約、舊金山、巴黎、波士頓、東京、雪梨、洛杉磯、孟買、羅馬、柏林、台北、莫斯科、芝加哥。

在絕對樓價方面，無論中心城區或非中心城區，香港都穩居第一。中心城區來看，深圳排行第四，僅次於香港、新加坡和巴黎，其次是北京、倫敦、上海。非中心城區來看，第二至九名依次是巴黎、舊金山、新加坡、深圳、台北、倫敦、北京、上海。

然而，報告提出，由於中國常用的計算方式是建築面積，考慮了住宅的電梯等配套面積，因此實際居住面積應再考慮「得房率」（指實際使用面積占權狀面積的比率），以75%的得房率進行修正後，深京滬的中心城區樓價排行則躍升至第二至四名，僅次於香港；非中心城區樓價排至第三至五名，僅次於香港和巴黎。

而考慮樓價收入比的「相對樓價」方面，報告前七名依次是香港、深圳、北京、孟買、上海、台北、廣州。如果用「得房率」修正後，深京滬三地則成為全球買樓負擔最高的三座城市，其次是香港、廣州、孟買、台北。

報告又比較了各城市的房價租金比，比率愈高，投資樓市的回報愈慢。報告稱，由於租金更能反映實際的居住需求，如果這一數值過大，意味著樓價「存在投機炒作的金融成分，可以理解為存在泡沫」。

根據報告，無論是中心還是非中心城區，中港台四座城市穩居前四名，依次是深圳、台北、廣州、香港。中心城區方面，北京、上海排在第五、六名；非中心城區方面，巴黎擠進第五名，其次才是北京和上海。

香港 北京 新加坡

上一則

反壟斷 中國傳將阻止騰訊合併虎牙、鬥魚

延伸閱讀

美科技龍頭去信港府 若「起底」刑事化將停止香港服務

美科技龍頭去信港府 若「起底」刑事化將停止香港服務
世界最大天文館將在上海開館 設超高清球幕投影系統

世界最大天文館將在上海開館 設超高清球幕投影系統
滴滴遭調查 中國科技公司赴美上市前景蒙陰影

滴滴遭調查 中國科技公司赴美上市前景蒙陰影
周興哲晉升「4億歌手」 飛上海隔離不去「好聲音」

周興哲晉升「4億歌手」 飛上海隔離不去「好聲音」

熱門新聞

Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
美國大型銀行正大幅調高股利或宣布執行庫藏股計畫。（路透）

華爾街股利放送 大摩加發1倍 6大銀行平均調高50%

2021-06-28 20:23

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死