iPhone 13組裝 鴻海傳拿下頂規6.7吋全數訂單

蘋果今年新iPhone進入備貨倒數階段，傳出今年新機以iPhone 13命名，組裝訂單分配當中，鴻海仍是大贏家。圖為蘋果執行長庫克（左）多年前參觀富士康鄭州廠iPhone生產線。（取材自推特）

蘋果今年新iPhone 進入備貨倒數階段，供應鏈 傳出，今年新機以iPhone 13命名，組裝訂單分配當中，鴻海 仍是大贏家，囊括頂規的6.7吋iPhone 13 Pro Max新機全數訂單，6.1吋iPhone 13也有68%由鴻海操刀，另一6.1吋的iPhone 13 Pro訂單也有約六成由鴻海拿下，助攻鴻海下半年旺季營運動能。

供應鏈傳出，今年新iPhone將回歸到往年9月發表的狀況，代工廠第3季開始出貨，拉貨高峰落在第4季，蘋果將推四款新機，分別為6.7吋iPhone 13 Pro Max，6.1吋的iPhone 13 Pro，以及5.4吋與6.1吋，同樣名為iPhone 13的機種。

在代工訂單分配上，鴻海維持主力代工廠地位，和碩則獨家拿下螢幕最小的5.4吋iPhone 13訂單。至於今年首度組裝iPhone的紅色供應鏈指標廠立訊，出貨機種為6.1吋iPhone 13 Pro，訂單占比約四成，與鴻海分食，遭點名的業者均不回應訂單動態。

市場普遍對今年iPhone新機出貨出貨抱持樂觀看法，日系外資更上調今年下半年新iPhone出貨量預估，由8200萬支上修到8500萬支，預估今年整體iPhone出貨將由原估的2.25億支增加到2.28億支。

至於立訊加入iPhone組裝行列，外資認為，相關影響在可控制範圍內，主要在於今年新iPhone出貨量可望比去年機種增加，加上鴻海在iPhone組裝市占下滑程度有限，鴻海去年下半年iPhone 12系列的訂單占比約72%至74%，今年下半年iPhone新機中，預估鴻海訂單占比則為68%至70%，同樣為主要組裝iPhone中高階產品。

因此，若iPhone下半年銷售優於預期，鴻海、和碩與立訊等可望跟著受惠。市場也密切關注，立訊在今年度首度成為iPhone的組裝廠之後，其供貨的iPhone 13 Pro產品良率、交期等表現。

鴻海將於本周公布6月與上半年營收表現，鴻海5月中旬時表示，第1季雖然基期高，但是需求延伸到第2季，預估第2季營收將與首季持平，但仍會較去年同期強勁成長。