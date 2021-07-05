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中國官方催生製造業「小巨人」

記者李仲維／綜合報導

官方為製造業營造利多，中國工信部等六部門聯合發布文件，提出力爭到2025年發展形成萬家「小巨人」企業、千家單項冠軍企業和一大批領航企業。

中國證券報報導，工信部、科技部等六部門2日晚間印發《關於加快培育發展製造業優質企業的指導意見》，推動加快培育發展以專精特新「小巨人」企業、製造業單項冠軍企業、產業鏈領航企業為代表的優質企業，加強企業融資能力建設和上市培育，支持符合條件的優質企業在資本市場上市融資和發行債券。

東財Choice數據顯示，截至7月2日，A股製造業類股共有2874家公司，總市值人民幣51.35兆元（約7.93兆美元）。其中市值超過人民幣1000億元的製造業者達78家。

《意見》提出，依託優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟，開展協同創新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟體、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、積體電路、網路安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示範應用。推動國家重大科研基礎設施和大型科研儀器向優質企業開放，建設生產應用示範平台和產業技術基礎公共服務平台。

中信證券電子組首席分析師徐濤認為，目前中國在高端晶片領域與國際先進水準差距較大，整體而言，美國在高端數位、類比、射頻晶片等設計方面處於領先地位，尤其是高端CPU、GPU、FPGA晶片市場幾乎被美國公司壟斷。

晶片製造方面，台積電和南韓三星位居第一梯隊。半導體設備和材料方面，日、美、歐廠商具備優勢。EDA工具及核心IP仍然由美歐廠商占主導地位。

主攻OLED中小尺寸面板的維信諾董事長張德強表示，目前OLED國產的比例還沒有那麼高，一些關鍵設備，如蒸鍍設備、曝光設備，還是用日韓的。

對於中國來說，需要的時間會長一些，但是方向是對的，只要沿著這個方向走，再過一些時間比例會愈來愈高。

中國 晶片 美國

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