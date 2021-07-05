中國大基金 投資半導體刻蝕設備「中微」25億元

中國半導體刻蝕設備龍頭中微公司獲加持人民幣25億元。圖為中微研發的刻蝕機設備。（取材自百家號）

中國 國家大基金又出手，半導體刻蝕設備龍頭中微公司獲加持25億元（人民幣，以下同，約3.86億美元），居中微公司定向增發認購金額之首。

定向增發簡稱定增，是上市公司向特定的少數投資 人進行非公開發行股票的融資方式。

去年下半年以來，全球湧現晶片缺貨潮，吃緊的產能導致生產製造端的設備也出現缺貨。

資料顯示，中微公司的主營業務是半導體刻蝕機研發、生產、銷售，主要的產品有刻蝕設備、MOCVD設備。

第一財經報導，定增預案發布近一年後，中微公司2日晚間定增結果出爐。本次定增獲配雲集一批知名機構，包括國家積體電路產業投資基金（大基金）二期、工銀瑞信、國泰君安、高毅資產等。

中微公司公告稱，本次募集資金總額為82億元，發行價格每股102.29元。其中，大基金二期獲配25億元居首，中金公司獲配4.06億元。

3月下旬以來，中微股價 累計上漲50%；截至7月2日收盤，收報151.50元，總市值932億元。

上述發行價相當於公司最新股價的6.8折。

值得注意是，本次發行新增股份完成發行後，大基金二期將新晉成為中微公司第五大股東，持股比例3.97%。

由於刻蝕設備、薄膜沉積、光刻設備是積體電路前道生產工藝中最重要的三類設備，中微公司自上市以來就成為市場關注的焦點，被認為是有望實現刻蝕機中國國產替代的龍頭企業。

一位上海私募基金經理表示，中微公司本次定增吸引知名機構參與配售，正是由於本輪半導體周期中，公司的半導體刻蝕機行業地位將再次顯著提升。

他還表示，大基金二期投資布局主要是投向於半導體設備、材料等產業鏈急需突破的環節，有了大基金的入局，中微公司的刻蝕設備國產化進程有望加速。

今年第2季以來，大基金二期的投資頻率明顯加快。6月初，功率半導體IDM企業華潤微聯手大基金二期共同投資打造12吋功率半導體晶圓生產線，建成之後預計將形成每月3萬片的產能，該項目總投資75.5億元。

公告顯示，中微公司本次募集資金將投向於三個項目，包括中微產業化基地建設、中微臨港總部和研發中心、科技儲備資金。

據了解，公司計畫在上海臨港新片區以及南昌市高新區新建生產基地，其中，臨港產業化基地將負責中微公司現有產品的改進升級、新產品的開發生產及產能擴充。