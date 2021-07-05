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上汽自動駕駛 拒採華為整體解決方案

記者賴錦宏／綜合報導
華為Huawei ADS高階自動駕駛系統展車日前在上海國際車展上亮相。（新華社資料照片）
華為Huawei ADS高階自動駕駛系統展車日前在上海國際車展上亮相。（新華社資料照片）

自動駕駛技術蒸蒸日上，不少科技大廠都潛心研發、攻占市場。中國愈來愈多新車搭載華為的HiCar智能系統，但上海汽車集團董事長陳虹近日表示，不會在自動駕駛方面採用華為的整體解決方案，因為「要把靈魂掌握在自己手中」。

對此，華為有關人士回應《第一財經》表示，表示不可能也沒有精力與所有車企都用整體合作的模式，「Huawei Inside模式目前只是三間」，而上汽集團和華為一直保持合作關係。

據《財經》報導，上汽集團6月30日舉行股東大會，有投資者向上汽董事長陳虹提問，是否會考慮在自動駕駛方面與華為等第三方公司合作；他回應稱，上汽不會採取合作方提供整體解決方案的模式。

陳虹進一步解釋稱，「這好比一家公司為我們提供整體的解決方案，如此一來，它成了靈魂，上汽成了軀體。對於這樣的結果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中。」

華為總裁任正非已宣示，華為絕不造車。目前華為的HiCar車載系統已與多家車企超過150款車型達成合作，今年裝車量預計將達到500萬輛。

上汽曾經是A股市值最高的整車上市公司，是中國大陸汽車業的龍頭老大，但近年來的業績卻因外部環境的變化而承壓。據財報顯示，2020年，上汽集團實現營收7230.43億元（人民幣，以下同，約1117億美元），按年降12.52%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為204.31億元，按年降20.2%。

上汽集團副總裁祖似傑此前即表示，下一代汽車的大腦是完整的電子電氣架構和控制整輛車的軟體架構，他認為，「這點是不能假手於人的」。今年4月，上汽集團召開零束SOA平台開發者大會，宣布5年內投入3000億元創新，向高科技企業全面轉型，研發智慧汽車。

華為 汽車 中國

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