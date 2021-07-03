我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

中國「兩桶油」業績爆發 日賺7700萬美元

記者戴瑞芬／綜合報導

中國「兩桶油」上半年業績提前報喜，中國石油發布業績預告，2021年上半年淨利為人民幣450.1億元（約69億美元）至600.1億元（約92億美元）；中國石化預告上半年淨利365億元（約56億美元）至385億元（約59億美元）；「兩桶油」上半年合計淨利近人民幣1,000億元（約154億美元）。

相比去年上半年，中國石油和中國石化分別虧損人民幣299.8億元（約46億美元）、229億元（約35億美元），一年過去「兩桶油」已經大幅轉虧為盈。

令人矚目的是，上半年「兩桶油」合計大賺人民幣815.1億元（約125億美元）至985.1（約152億美元）億元，若按上半年共182天計算，「兩桶油」平均一天賺近人民幣5億元（約7700萬美元）。

中國證券報報導，「兩桶油」業績大爆發，與國際油價回溫關係很大，布蘭特原油去年4月一度跌破每桶20美元，但7月1日已超76美元。「兩桶油」抓住了油氣市場需求大幅增長、國際原油價格大幅增長的有利時機，因此業績扶搖直上。

值得注意的是，「兩桶油」已不只是油氣，未來更加碼氫能布局。

報導指出，中國石油集團董事長戴厚良強調，加大在新能源新材料等領域的科技攻關力度。尤其強調要結合煉廠布局和氫能供需情況，「加強氫能全產業鏈技術研究，完善氫能業務發展規劃。」

同時，中石油還將布局推動CCS/CCUS（碳捕集與封存）產業化發展，將開展先導性實驗，加強全產業鏈技術研究，提升碳捕集和利用水平。

中國石化方面，「十四五」期間將重點發展天然氣、「油轉化」和氫能。

中石化提出把氫能作為公司新能源業務的主要方向，充分利用產業和網路優勢，計畫在「十四五」期間規劃建設1,000座加氫站或油氫合建站，打造中國第一大氫能公司。

中國石化目前是大陸最大的氫能源供應商，氫氣年生產能力超過350萬噸，約占全國總產量的14%。

據統計，中國石化在大陸已建成3萬多座加油站。面對能源行業和汽車產業轉型發展大勢，中國石化正在加快從傳統油品銷售向「油氣氫電非」（油品、天然氣、氫燃料、充換電、非油品）五位一體的綜合能源服務商轉型。

中國 石油 油價

上一則

傳中資將收購英國最大晶片廠 價碼達8683萬美元

下一則

OPEC+鬧內鬨 增產談不攏

延伸閱讀

節電令取消 德州恢復正常用電

節電令取消 德州恢復正常用電
塔里木盆地發現10億噸級油氣田 近10年之最

塔里木盆地發現10億噸級油氣田 近10年之最
賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回

賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回
73.64美元 油價飆二年半新高

73.64美元 油價飆二年半新高

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻