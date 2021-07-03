中國「兩桶油」業績爆發 日賺7700萬美元

中國 「兩桶油」上半年業績提前報喜，中國石油 發布業績預告，2021年上半年淨利為人民幣450.1億元（約69億美元）至600.1億元（約92億美元）；中國石化預告上半年淨利365億元（約56億美元）至385億元（約59億美元）；「兩桶油」上半年合計淨利近人民幣1,000億元（約154億美元）。

相比去年上半年，中國石油和中國石化分別虧損人民幣299.8億元（約46億美元）、229億元（約35億美元），一年過去「兩桶油」已經大幅轉虧為盈。

令人矚目的是，上半年「兩桶油」合計大賺人民幣815.1億元（約125億美元）至985.1（約152億美元）億元，若按上半年共182天計算，「兩桶油」平均一天賺近人民幣5億元（約7700萬美元）。

中國證券報報導，「兩桶油」業績大爆發，與國際油價 回溫關係很大，布蘭特原油去年4月一度跌破每桶20美元，但7月1日已超76美元。「兩桶油」抓住了油氣市場需求大幅增長、國際原油價格大幅增長的有利時機，因此業績扶搖直上。

值得注意的是，「兩桶油」已不只是油氣，未來更加碼氫能布局。

報導指出，中國石油集團董事長戴厚良強調，加大在新能源新材料等領域的科技攻關力度。尤其強調要結合煉廠布局和氫能供需情況，「加強氫能全產業鏈技術研究，完善氫能業務發展規劃。」

同時，中石油還將布局推動CCS/CCUS（碳捕集與封存）產業化發展，將開展先導性實驗，加強全產業鏈技術研究，提升碳捕集和利用水平。

中國石化方面，「十四五」期間將重點發展天然氣、「油轉化」和氫能。

中石化提出把氫能作為公司新能源業務的主要方向，充分利用產業和網路優勢，計畫在「十四五」期間規劃建設1,000座加氫站或油氫合建站，打造中國第一大氫能公司。

中國石化目前是大陸最大的氫能源供應商，氫氣年生產能力超過350萬噸，約占全國總產量的14%。

據統計，中國石化在大陸已建成3萬多座加油站。面對能源行業和汽車產業轉型發展大勢，中國石化正在加快從傳統油品銷售向「油氣氫電非」（油品、天然氣、氫燃料、充換電、非油品）五位一體的綜合能源服務商轉型。